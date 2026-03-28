Errores laborales ya no quedan impunes: empresas podrán exigir indemnización (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)
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Gerardo Rosales Diaz
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La responsabilidad de los trabajadores frente a los daños económicos que puedan generar en el ejercicio de sus funciones vuelve al centro del debate tras un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema.

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