Carlos Jaico (Perú Moderno) planteó una reforma institucional centrada en el fortalecimiento de la inteligencia policial, la reorganización de la Policía Nacional y la reforma del Ministerio Público. Fue durante su participación en la segunda jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, en el bloque de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Jaico inició su intervención con una crítica directa al poder político, al que responsabilizó por la crisis de inseguridad en el país. “si no se va a combatir el crimen es porque el crimen vive en el poder” , afirmó, señalando que la corrupción en gobiernos y congresos ha debilitado la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia.

En ese contexto, planteó la derogación de leyes que, según indicó, favorecen al crimen, así como su oposición a cualquier normativa que afecte la labor de las fuerzas policiales.

Uno de los ejes centrales de su propuesta fue la reforma de la Policía Nacional del Perú, a través de su reorganización en tres cuerpos especializados: Guardia Civil, Policía Republicana y Policía de Investigación Criminal.

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Inteligencia policial y reorganización institucional

“Yo, presidente, reformaré nuestra Policía Nacional con tres cuerpos, Guardia Civil, Republicana y Policía de Investigación Criminal”, sostuvo Jaico, al tiempo que propuso implementar el denominado Plan Mariano Santos durante los primeros seis meses de gobierno.

Durante el intercambio, el candidato profundizó en la necesidad de fortalecer la inteligencia policial como herramienta clave para enfrentar a las organizaciones criminales.

En ese sentido, advirtió que el país cuenta actualmente con solo 7.000 investigadores, pese al crecimiento de la población y de las bandas delictivas. “debemos entonces […] reforzar la inteligencia policial y llegar a 20.000 investigadores” , indicó, al descartar soluciones basadas únicamente en promesas.

Jaico también hizo énfasis en la necesidad de incrementar el presupuesto del sector Interior para mejorar las capacidades operativas de la Policía Nacional del Perú. Precisó que este asciende a 13.748 millones y propuso aumentarlo en al menos 30% durante el primer año de gestión.

“Debemos hacer aquí es aumentar ese presupuesto […] para darle a la Policía Nacional del Perú algo que le falta actualmente. La mística y la dedicación” , señaló.

Asimismo, cuestionó la falta de especialización dentro de la institución, indicando que los efectivos policiales realizan diversas funciones sin enfocarse en la investigación criminal.

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Prevención social y reforma del Ministerio Público

En la parte final de su participación, el candidato incorporó un enfoque preventivo al señalar que la inseguridad también responde a problemas estructurales como la falta de educación y empleo.

“Tenemos actualmente en el Perú 8 millones de jóvenes y personas que no han terminado la escuela secundaria” , advirtió, proponiendo impulsar la formación técnica desde los últimos años de educación secundaria para facilitar la inserción laboral.

Jaico además, planteó una reforma del Ministerio Público con el objetivo de fortalecer la persecución del delito y reducir la impunidad. “Yo, presidente, lideraré una reforma del Ministerio Público para reforzarlo porque tanto peor como es la inseguridad, lo es también la impunidad” , concluyó.

¿Qué es el Banco del Emprendedor?

Durante su participación, el candidato cuestionó la relación entre el Estado y las micro y pequeñas empresas (mypes), señalando que enfrentan múltiples trabas institucionales que afectan su desarrollo. En esa misma línea, criticó el rol de entidades como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y las municipalidades.

“[A] Nuestras mypes las extorsiona SUNAT, por ejemplo, las extorsiona prácticamente las municipalidades y esas ordenanzas inconstitucionales a la con las cuales he luchado mucho. Tenemos a SUNAFIL, tenemos a Indecopi y ahora a todas ellas se ha sumado la extorsión” , afirmó.

El candidato advirtió que, pese a representar una parte fundamental de la economía, más de 2 millones mypes no reciben incentivos del Estado, lo que —según indicó— evidencia una desconexión con el sector emprendedor. Frente a ello, propuso la creación de un “banco del emprendedor”, con tasas diferenciadas para facilitar el acceso a financiamiento destinado a la compra de locales, maquinaria y capital de trabajo.

Asimismo, planteó la necesidad de redefinir el rol del Estado, proponiendo que actúe como un aliado del emprendimiento y no como un obstáculo, a fin de impulsar el crecimiento económico sostenido.