Sobre las ferias que se realizaron en 2024 están Perumin , Expoamazónica , Expotextil y otros eventos organizados por Adex , ferias descentralizadas y de sectores de alimentos, bebidas y pesca. “La proyección que se dio en mayo, es decir, los US$ 6,000 millones en venta por ferias, ya se está concretando ” , destacó a Gestión, Luisa Mesones, vicepresidenta de la AFEP.

Dichos eventos representaron el 80% de los ingresos del mercado. En el caso de minería y textil obedece a que ambos presentan equipos con nuevas tecnologías. “En Textil , el 50% de la proveeduría es de tecnología o maquinaria nueva”, dijo Mesones. En menor volumen de facturación se encuentran en las ferias o eventos de gastronomía por tener productos de menor valor. También, los montos son menores en oferta exportable. Al año se realizan entre 80 o 120 ferias.

Entre las que más destacan son las especializadas como las industriales, artesanales y de provincias (en el marco de su aniversario). Las ferias que han venido creciendo en los últimos años son las de minería como la Perumin en Arequipa, ya que mueve también al turismo. “La última versión de Expomina colapsó con la cantidad de visitantes”, aseguró Mesones. Los eventos a realizarse a falta de dos meses para cerrar el año son Global Esports Tour Lima, Feria expofranquicias de la CCL , feria navideña del Jockey y en el interior la feria Ficafé.

Las ferias más rentables son las que van dirigidas a las empresas (B2B), allí están las inversiones grandes; además, representa el 80% de los ingresos de la industria. En las ferias dirigidas al usuario final, los ingresos son menores porque se compra por unidad.

Si la feria dura aproximadamente cuatro días, el ticket promedio de gasto de los empresarios extranjeros es en promedio US$ 2,000 que corresponde alojamiento en hoteles y comida. En cambio, los visitantes de Lima o provincia su gasto está entre US$ 100 o US$ 600. La inversión para tener un espacio en un evento a través de un stand cuesta en promedio US$ 10,000, según el tipo de feria especializada.

Luisa Mesones, vicepresidenta de la AFEP.

Los retos que persisten en las ferias, pese a iniciativa en provincias

Luisa Mesones lamentó que en Perú no haya incentivos económicos tanto para los expositores y organizadores de la feria. En otras partes del mundo hay incentivos para los expositores. “ Por ejemplo, en las ferias internacionales , los expositores están exonerados del pago del IGV. Todos los que son fabricantes tienen apoyo del gobierno y son subsidiados con el 50% del stand. En Perú, como no competimos en las mismas condiciones, a veces las ferias quiebran ”, explicó.

La vicepresidenta de la AFEP, dijo que e l Perú carece de espacios idóneos para realizar eventos especializado o industrializados, es decir, no hay un recinto ferial de 60,000 m2, que incluye almacenamiento temporal, oficinas, registro para visitantes, entre otros como sucede en Brasil o Colombia con su Plaza Mayor. “Todos los países de la región tienen espacios para realizar eventos de gran magnitud, menos nosotros”, indicó Mesones, añadiendo que se debe implementar una ley de ferias para agilizar permisos municipales y obtener beneficios tributarios .

Los grandes eventos en Perú se realizan mayormente y de manera desmedida en el centro de convenciones del Jockey Plaza . “Todas las semanas está copado y no hay mucha disponibilidad de área”, explicó Mesones. Le sigue la Ciudad Ferial en Pantanos de Villa y la Playa Arena I . En provincia, solo el Cerro Juli en Arequipa puede acoger eventos de talla internacional. Pese a ello, hay un potencial para descentralizar las ferias. Mesones contó que en Huancayo han construido un recinto ferial y que los promotores son las propias mancomunidades que se organizan para realizar este tipo de ferias. “ Las mancomunidades están promoviendo las ferias. Se juntan cuatro o cinco provincias y hacen sus ferias”, resaltó Mesones.

¿Panorama sombrío para las ferias y eventos en 2025?

Mesones considera que las expectativas para esta industria en 2025 son conservadoras debido a que es un año preelectoral, por lo que estiman un movimiento de US$ 6,000 millones, similar al 2024. “Hay dos factores que influyen muchísimo el próximo año. El primero se debe a que es un año preelectoral y muchas empresas industriales evalúan su inversión. La segunda es lo que está pasando con la reducción del Drawback y que pueda desmotivar a nuestros exportadores a invertir en las ferias”, advirtió la vicepresidenta de la AFEP.

Más allá de ese panorama sombrío, Mesones destacó que se viene trabajando un convenio con la Cancillería para que puedan traer compradores extranjeros para las ferias. “Estamos trabajando con ellos para desarrollar todo el área de compradores internacionales para nuestra feria”, afirmó.

Respecto a los eventos en cartera para 2025, la presidenta dijo que serán cerca de 130 y en las que destacarán los sectores de minería , alimentos y confecciones . En cuanto a la estimación de llegada de visitantes extranjero para las ferias en dicho período, Mesones dijo que vendrán cerca de 2,500 extranjeros. El 50% de los expositores de las ferias son extranjeros y el 8% son visitantes de nacionalidades diferentes . “Cada año tenemos en promedio 24,000 visitantes, entre expositores y compradores en las ferias”, indicó Mesones.

