En la presentación del reciente reporte de inflación, el BCRP mostró ligeros ajustes en los sectores económicos y por tipo de gasto.

Así, por ejemplo, el rubro minero metálico tendría una menor expansión de un 2.2% a un 1.9%, en tanto hidrocarburos se expandiría a un mayor ritmo de un 4.2% a un 7.1%.

De acuerdo al gasto, destacó que la inversión privada mostraría un mayor dinamismo de 3% a un 4.1%. “Para 2025, se espera un mayor crecimiento de la inversión privada debido al inicio de la construcción del proyecto minero Tía María”, se detalló en el reporte.

Sin embargo, uno de los componentes principales que incidirían en el avance de la economía, en el 2025, es el inicio de la carrera electoral con miras al siguiente año.

Un detalle no menor es que, a julio, se registró que 32 partidos políticos cuentan con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esto les permite participar en las próximas elecciones generales de 2026.

Consultado en conferencia de prensa por Gestión sobre el impacto de este inicio de contienda electoral en el ánimo de la inversión, Velarde, presidente del BCRP, señaló que, si bien habría cierto temor por la propia incertidumbre, no sería “tan grande”, en medida que las opciones de cambio de reglas, haciendo referencia al marco jurídico, no sean significativas.

“Puede que haya cierto temor. No creo que sea tan grande. [Que haya una opción latente] de un cambio de reglas importantes. [Mientras no se afecten] las reglas de juego [marco jurídico para las empresas], no se afecta mucho la inversión. Pero si hay un cambio total, quieren nacionalizar empresas o subir impuestos, obviamente, habrá un efecto”, declaró Velarde.

En esta línea, el presidente del BCRP recordó las últimas contiendas electorales en el país y las consecuencias que se tuvieron.

“Con los candidatos que han habido [en elecciones anteriores] no hubo muchos cambios. Hubo ciertos temores con Ollanta Humala al principio. Con Pedro Castillo hubo fuga de capitales, afectó a la inversión, que sufrimos en parte a esta hora. Habrá que ver las encuestas”, mencionó. “[Para estas elecciones] potencialmente son varios candidatos que se inscriben en total, pero se centrará en cinco o seis”, agregó el presidente del BCRP.

Puntualmente sobre la inversión privada en el siguiente año, cuya proyección se elevó de 3% a 4.1%, Velarde indicó que no responde solo a Tía María, ubicado en la región Arequipa . “[Hablamos también] de ampliaciones de varias minas: Las Bambas, Cerro Verde y otro conjunto de minas, de ampliaciones importantes”, complementó.

Abordando las expectativas de los empresarios sobre la economía y su sector a 3 y 12 meses, Velarde señaló que estas muestran un comportamiento positivo y con “una mejora paulatina”.

“Están en el tramo optimista [las expectativas sobre la economía y su sector], muestra una mejora mes tras mes. Todavía está lejos a los niveles previos a la elección de Pedro Castillo. [Actualmente], están en terreno positivo. 50 es la línea neutral. Está en 61 para las expectativas [sobre su sector] a 12 meses y 52 a tres meses”, señaló. Respecto a la economía, las perspectivas están en 59 y 52, respectivamente.

El mercado laboral bajo los ojos del BCRP

Los puestos de trabajo formales en el sector privado , en el período enero a julio, mostraron un crecimiento interanual de apenas 1%. Solo en julio, creció 2.9% respecto al mismo mes del año pasado.

Sin embargo, como reportó este Diario hace unas semanas, el dinamismo del mercado laboral viene respondiendo, principalmente, a la generación de empleos en el sector público y no del ámbito privado.

Consultado por Gestión al respecto, Velarde mencionó que, en efecto, el empleo ha crecido más en el sector público en los primeros siete meses del año, pero que debe considerarse que está excluido el aporte del sector agropecuario ante el momento crítico que enfrenta.

Desde agosto del año pasado, este sector viene mostrando pérdidas de miles de empleos. En detalle, en julio tuvo una nueva caída de 3.8%. Entre enero y julio respecto al mismo período del año pasado, se registra una retroceso de 12.8%, equivalente a la pérdida de más de 60,000 puestos de trabajo.

“Lo que vemos si analizamos [los rubros de] servicios y manufactura es que ya están recuperándose. Agropecuario está en negativo. Entre enero y julio cayó en 12.8% [respecto al mismo lapso del 2023]. Ese 12.8% esperamos que llegue a casi 0% y ayudará a la recuperación del empleo”, comentó.

Velarde detalló que “conforme comience la cosecha de arándanos, en los próximos meses, se espera que se recupere el empleo agropecuario”. “Hay que recordar que el efecto más fuerte de producción del sector agrario moderno se dio, el año pasado, en el cuarto trimestre”, agregó.

Otro aspecto sobre el mercado laboral que comentó Velarde es que el empleo y los salarios en la zona urbana empiezan a recuperarse. Ejemplificando, mencionó que los indicadores para el consumo muestran un importante dinamismo. “El gasto que vemos por tarjetas, entre otros indicadores, están [creciendo] a dos dígitos”, precisó.

En general, el BCR indicó que “los puestos de trabajo formales se vienen recuperando debido al mayor empleo en los sectores construcción, comercio, servicios y minería”.

En julio, el crecimiento fue de 2.8%, equivalente a la generación de más de 156,000 puestos de trabajos. Este resultado se dio luego de una desaceleración en mayo (2%) y junio (1.4%).

SOBRE EL AUTOR Ricardo Guerra Vásquez Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.