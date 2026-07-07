Gelin precisó que no se trata de una feria gastronómica, sino de una plataforma de proveedores para el sector. “Son proveedores de todo lo que necesita un hotel y un restaurante, desde la parte para frío, para caliente, para lo que es la parte de bazar, la parte de limpieza, todos los elementos que necesita un restaurante, un hotel, un chef, una pizzería, una heladería, un bar para estar en funcionamiento”, detalló el director gerente del evento.

Para esta edición, la feria supera los 300 expositores y alcanza alrededor de 320 marcas, ya que varias empresas grandes concentran múltiples representaciones.

Entre las novedades, Gechelin destaca la cantidad de actividades. La feria incluye un campeonato de pizza que clasifica al Mundial de Parma, campeonatos de repostería y panadería con clasificatorios para eventos en París y España, y un campeonato de barman también clasificatorio a nivel mundial, además de eventos de helado y café.

¿Cuánto mueve la feria Gastromaq?

Consultado por el movimiento económico de Gastromaq, Gelin es cauto.“El empresario peruano es reacio a dar información”, afirmó.

Sin embargo, —como referencia— estimó que cada expositor invierte en promedio entre US$ 3,000 y US$ 4,000 para participar, y que, para justificar esa presencia, debería facturar al menos US$ 25,000 a US$ 30,000, una operación que varía según el rubro y el ticket de cada equipo.

El dirigente fue escéptico frente a proyecciones más ambiciosas del sector. “Una feria exitosa necesita 20,000 visitantes calificados. El 98% de la gente va una sola vez a una feria, aproximadamente dos horas. El precio promedio por m2 de alquiler de stand en Perú está entre US$ 250, mientras que en toda la región es de US$ 350. Esas son cifras reales”, afirmó.

El encuentro está diseñado como una plataforma de contacto directo entre proveedores y compradores. Participan gerentes de compras, propietarios de restaurantes, panaderías y hoteles, distribuidores, importadores y actores clave del sector agroalimentario.

“Es un elefante blanco”: piden usar el antiguo Jorge Chávez para ferias

El presidente de UFEPER advirtió sobre la escasez de recintos feriales adecuados en el país, en especial en Lima. “Es un tema político; los gobernantes todavía no han dimensionado el potencial que tiene un espacio”, señaló.

En ese sentido, consideró que el principal cuello de botella del sector es la falta de infraestructura. “Perú tiene 23 recintos feriales que asumen el 27% de toda la actividad ferial”, indicó, y cuestionó que los espacios existentes en Lima no estén adaptados para ferias industriales de gran escala por limitaciones de estacionamiento o de capacidad para instalar maquinaria pesada.

El dirigente planteó una propuesta concreta: reconvertir el antiguo aeropuerto para uso ferial. “El nuevo local para realizar ferias debe ser el aeropuerto Jorge Chávez, como sucede en Guayaquil y en un montón de ciudades del mundo, porque ese lugar es un elefante blanco que se puede activar”, sostuvo.

Asimismo, recordó que una feria genera empleo directo e indirecto —lo estimó cerca de 40,000 puestos— y atrae al visitante extranjero, cuyo gasto calcula en no menos de US$ 1,500 entre hotel, movilidad y consumo.

Ferias apuestan por descentralizarse al norte pese a déficit de recintos

La organización avanza en su descentralización. Además de una gran exposición industrial bienal en Arequipa, que agrupa a todas sus ferias, en febrero realizó Gastromaq Cusco, una edición de dos días que calificó como “una explosión”: asistieron más de 2,500 profesiones del sector horeca y más de 80,000 empresas (97.7% microempresas).

“Fue la primera vez que, al anunciar el final de la feria, aplaudían los expositores y los visitantes. Nunca había sucedido en casi 30 años haciendo ferias”, comentó.

Para el mediano plazo, la organización proyecta llevar el modelo al norte —Chiclayo y Trujillo—, aunque enfrenta el mismo obstáculo estructural. “El gran problema es que no tenemos espacio para montar la feria”, reconoció Gechelin, quien atribuye la falta de recintos y a que se trata de un negocio inmobiliario que solo cobra vida durante los eventos.

Pese a ello, se muestra optimista: “Hay un potencial muy grande de crecimiento. El empresario peruano es trabajador, creativo, emprendedor e independiente”.

Gelin reconoció que la incertidumbre electoral frenó la inversión en lo que va del año. “Desde marzo se han detenido las inversiones, la pequeña inversión. La incertidumbre ha frenado todo el país”, afirmó. No obstante, se mostró optimista de cara al nuevo escenario.“Empieza un tiempo nuevo. Creo que la esperanza es lo principal, se transmite. Falta la mano del Estado o de una ciudad que se la juegue para montar un espacio importante”, afirmó.

DATOS CLAVES.

Edición. La número 11 de Gastromaq, feria de proveedores para hoteles y restaurantes.

La número 11 de Gastromaq, feria de proveedores para hoteles y restaurantes. Fechas y horarios. Del miércoles 8 al sábado 11 de julio, de 12 p.m. a 7:30 p.m.

Del miércoles 8 al sábado 11 de julio, de 12 p.m. a 7:30 p.m. Lugar. Villa Complejo Ferial, Pantanos de Villa (Chorrillos).

Villa Complejo Ferial, Pantanos de Villa (Chorrillos). Cifras. 320 expositores; se proyectan 25,000 visitantes frente a los más de 22,500 de 2025.

320 expositores; se proyectan 25,000 visitantes frente a los más de 22,500 de 2025. Novedades. La feria albergará campeonatos de pizza, repostería, panadería y barman clasificatorios a mundiales, más eventos de helado y café.