La feria incorpora, además, espacios temáticos como Gastrodrink, que reúne a unos 70 expositores de licores bajo un formato de degustaciones masivas. (Foto: Gastromaq)
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Edgar Velito
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La gastronomía peruana continúa consolidándose como una industria en expansión que demanda cada vez mayor equipamiento y profesionalización. En ese contexto, Gastromaq, la feria que reúne a proveedores de equipos y productos para hoteles, restaurantes y negocios gastronómicos, llega a su edición número 11 con la expectativa de superar los 22,500 visitantes que registró el año pasado y alcanzar los 25,000. Así lo adelantó a Gestión Adrián Gelin, presidente de la Unión de Ferias, Eventos y Congresos del Perú (UFEPER), organizadora del evento que se desarrollará en el complejo Villa Ferial (Chorrillos).

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