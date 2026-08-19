Inkabet busca combinar promociones, productos exclusivos y nuevas experiencias para extender la relación con los usuarios en un mercado de apuestas cada vez más competitivo: (Foto referencial)
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Eduardo Sotelo
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Para Inkabet, casa de apuestas de origen peruano, conseguir que un usuario se registre es solo el primer paso. El verdadero desafío empieza después: lograr que vuelva, incluso cuando termina la promoción que lo atrajo o el torneo que despertó su interés, como el Mundial de Fútbol, por ejemplo. En un mercado cada vez más competitivo, la compañía busca responder a ese reto con productos, experiencias y tecnología.

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