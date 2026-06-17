Penka nació para digitalizar las tradicionales pollas deportivas y hoy opera en más de 80 países con usuarios activos durante el Mundial. (Foto: Difusión)
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Eduardo Sotelo
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Cuando Jaime Kauffman lanzó Penka para el Mundial de Qatar 2022, la apuesta parecía bastante sencilla: digitalizar una costumbre arraigada entre millones de aficionados al fútbol. La idea era reemplazar las tradicionales “pollas” organizadas en hojas de Excel -o a veces con lápiz y papel- por una aplicación más amigable y automatizada. Sin embargo, mientras la plataforma comenzaba a ganar usuarios, apareció una oportunidad que no estaba en los planes iniciales. Cuatro años después, esa misma aplicación ya no solo sirve para que amigos compitan por quién acierta más resultados, sino que se ha convertido en una herramienta que empresas de distintos sectores utilizan para conectar y retener a sus comunidades digitales.

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