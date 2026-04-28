La Champions League vuelve a encenderse con un choque que promete dejar huella. Este martes 28 de abril (3 p.m. ET / 12 p.m. PT), en el Parque de los Príncipes, PSG y Bayern Múnich abrirán su serie de semifinales en una noche que huele a grandeza, a tensión y a ese tipo de partidos que separan a los buenos equipos de los inmortales. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué cargarán con la ilusión parisina, mientras Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz intentarán imponer el peso de un Bayern que nunca deja de competir.

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El PSG llega con la ambición intacta y con la sensación de estar ante una oportunidad única para seguir construyendo una era. El vigente campeón sabe que cada paso en esta fase tiene el valor de una final, y que en casa deberá apoyarse en su talento, su valentía y su capacidad para resistir cuando el partido se vuelva áspero. En ese escenario, Dembélé aparece como la chispa capaz de romper cualquier equilibrio, Kvaratskhelia como el talento que puede desordenar a toda una defensa y Doué como la frescura que oxigena cada ataque.

Del otro lado, el Bayern Múnich llega con el mismo hambre de siempre, blindado por su tradición y por una delantera que impone respeto en cualquier estadio de Europa. Harry Kane sigue siendo ese delantero que vive del gol y de la precisión, Michael Olise aporta desequilibrio y elegancia, y Luis Díaz ofrece vértigo, sacrificio y una energía que contagia. Juntos forman un tridente que puede convertir cualquier descuido en una herida irreversible.

Pero esta semifinal no solo se jugará con los nombres sobre el césped, sino también con el corazón de dos equipos que conocen el precio de las noches grandes. El Parque de los Príncipes será testigo de un duelo de emociones, de nervios y de carácter, donde cada metro ganado puede valer oro y cada error puede costar el sueño de la final. PSG quiere defender su corona; Bayern, volver a recordar por qué es uno de los gigantes más temidos del continente.

En París se cruzan dos caminos que solo uno podrá seguir hasta el final. La primera batalla de esta semifinal tiene todos los ingredientes para convertirse en un espectáculo inolvidable: estrellas, historia, presión y una atmósfera de máxima exigencia. La Champions League, una vez más, promete una noche de las que se quedan grabadas.

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Partido: PSG vs. Bayern Múnich, por la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26

Fecha: Martes 28 de abril del 2026

Streaming TV en Estados Unidos: DAZN

Horario del partido en Estados Unidos: 3 p.m. ET / 12 p.m. PT

Estadio Parque de los Príncipes de París, Francia