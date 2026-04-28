Por la ida de las semifinales de la Champions League, el PSG y el Bayern Múnich chocarán este martes 28 de abril en el Parque De Los Príncipes. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Antes de brindarte la información prometida, te comento que el PSG accedió a esta instancia luego de eliminar al Liverpool en los cuartos de final con un marcador global de 4-0. El Bayern Múnich, por otro lado, eliminó al Real Madrid con un resultado global de 6-4. Dicho ello, en definitiva, se viene un gran partido.

El partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el PSG vs. Bayern Múnich en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League este martes 28 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el PSG vs. Bayern Múnich?

Este martes 28 de abril se podrá ver el PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, ViX, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, DAZN USA, Univision, Univision NOW, CBS, fuboTV

México: TNT Sports, Max Mexico, tabii

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, tabii

Alemania: Amazon Prime Video, tabii

Argentina: ESPN Argentina, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, tabii

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte