El enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich promete ser uno de los grandes espectáculos del fútbol europeo en la recta final de la UEFA Champions League 2025/26 . Ambos equipos se verán las caras en la ida de las semifinales este martes 28 de abril de 2026, en un duelo que paraliza a millones de aficionados alrededor del mundo.

El partido se disputará en el icónico Parque de los Príncipes y está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos). Con plantillas repletas de figuras y estilos de juego ofensivos, se espera un choque intenso desde el primer minuto, donde cada detalle podría marcar la diferencia en la lucha por un lugar en la gran final.

La expectativa es máxima y la atención global estará puesta en este vibrante cruce entre dos potencias del continente. Si quieres saber cómo ver el partido EN VIVO y no perderte ningún detalle de esta semifinal de Champions League, sigue leyendo.

Por amor a la camiseta. ❤️💙 pic.twitter.com/4syUSs88TM — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) April 26, 2026

¿A qué hora ver EN VIVO el partido PSG vs. Bayern Múnich en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League este martes 28 de abril de 2026, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canales transmiten EN VIVO el partido PSG vs. Bayern Múnich hoy 28 de abril?

Este martes 28 de abril se podrá ver el PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, Univisión, TUDN, ViX

Paramount+, Univisión, TUDN, ViX Sudamérica (Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay): ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Argentina: FOX Sports, Disney+

FOX Sports, Disney+ España: Movistar+

Movistar+ Alemania: DAZN

DAZN México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Brasil: Max

Max Centroamérica y Caribe: ESPN, Disney+