Los ciberdelincuentes están creando sitios web idénticos al portal web de la FIFA para robar dinero de las cuentas bancarios de los fanáticos. (Crédito: Scott Strazzante / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Los ciberdelincuentes están creando sitios web idénticos al portal web de la FIFA para robar dinero de las cuentas bancarios de los fanáticos. (Crédito: Scott Strazzante / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Financial Times
Financial Times

Las empresas de apuestas en línea están lanzando novedosas apuestas en vivo — o durante el juego — y atrayendo a los apostadores con promociones de cara al Mundial, en su lucha por evitar que los mercados de predicción se inmiscuyan en la “mayor oportunidad de apuestas” de la historia. 

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.