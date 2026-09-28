El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que cualquier decisión sobre la situación de Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, corresponde al pleno del organismo electoral y no a una posición personal del titular de la institución.

Durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, Burneo indicó que el pleno del JNE se encuentra en sesión permanente para atender los asuntos pendientes a pocos días de las elecciones regionales y municipales.

“Yo no puedo hacer una opinión personal, ni siquiera como presidente, es el pleno el que va a tomar ya las decisiones” , señaló al ser consultado por el caso de López Aliaga.

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El titular del JNE agregó que el organismo evaluará los casos correspondientes y comunicará oportunamente las decisiones que adopte. “¿Cuándo vamos a sesionar? Nosotros estamos en sesión permanente. Ya hemos indicado que vamos a tomar las decisiones cuando el pleno pueda hacerlo”, sostuvo.

¿Cuándo se conocerá la decisión?

Ante la consulta sobre si la resolución respecto de López Aliaga se conocerá antes o después de la jornada electoral del domingo 4 de octubre, Burneo indicó que cualquier información será difundida mediante los canales oficiales del organismo electoral.

“Les daremos la información por nuestros canales”, respondió.

Roberto Burneo, presidente del JNE, señaló que el pleno del organismo se encuentra en sesión permanente para resolver los asuntos pendientes.

Asimismo, recomendó a los electores consultar las plataformas oficiales del JNE para conocer las posiciones y propuestas de las organizaciones políticas y candidatos que participan en los comicios.

Burneo también respondió a las consultas de diputados y senadores sobre la coyuntura político-electoral y remarcó que el pleno del JNE, como máxima autoridad del organismo, adopta sus decisiones de manera colegiada.

En esa línea, señaló que las resoluciones pueden generar posiciones distintas, pero recalcó que corresponden al órgano jurisdiccional. “La motivación de las resoluciones puede gustar o no, hay quienes pueden estar de acuerdo o no, pero son las decisiones del órgano jurisdiccional”, sostuvo.

El titular del JNE añadió que las decisiones del organismo se adoptan entre sus cinco integrantes, ya sea por unanimidad o por mayoría, y que deben estar debidamente motivadas, fundamentadas y notificadas a las partes.

JNE pide S/ 88.19 millones adicionales

Durante la misma presentación, Burneo sustentó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto una demanda adicional de S/ 88.19 millones para atender los procesos electorales previstos para 2027 y cumplir las metas institucionales.

Explicó que el presupuesto asignado al JNE para ese año asciende a S/ 61.67 millones, mientras que la necesidad estimada alcanza los S/ 149.86 millones. La diferencia, señaló, corresponde a los recursos adicionales solicitados.

Entre los procesos previstos para 2027 mencionó la Consulta Popular con fines de Demarcación Territorial (CPDT), que requiere recursos desde el inicio del año fiscal, y las Elecciones Municipales Complementarias (EMC), que demandarán financiamiento para la implementación de los Jurados Electorales Especiales (JEE), fiscalización y atención jurisdiccional, entre otras actividades.

Para el próximo año, el JNE también ha establecido como prioridades la justicia electoral, el Registro de Organizaciones Políticas, la fiscalización y educación electoral, la desconcentración de servicios y la gestión del riesgo de desastres.

Entre las metas planteadas figura la implementación, operatividad y mantenimiento de seis JEE para las EMC y uno para la CPDT, además de contar con un fiscalizador por mesa de votación en las elecciones municipales complementarias.

El organismo también prevé ampliar el alcance del programa Voto Informado a unos 100,000 electores que participarían en las CPDT y a 106,581 en las EMC.

Burneo también destacó entre los avances de la institución una mayor capacidad de atención jurisdiccional durante las Elecciones Generales 2026, con un incremento de más de 107% respecto de las elecciones de 2021, así como la incorporación de tecnología a los procesos electorales.

Entre los proyectos mencionados figura el fortalecimiento de EleccIA, asistente jurisdiccional basado en inteligencia artificial, con seis nuevas aplicaciones destinadas a mejorar los servicios y la atención a los ciudadanos.