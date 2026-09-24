Samuel Daza denunció a Rafael López Aliaga ante el JNE por presunta coacción.| Foto: JNE (Captura)
Samuel Daza denunció a Rafael López Aliaga ante el JNE por presunta coacción.| Foto: JNE (Captura)
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Redacción Gestión
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candidato a primer regidor por Renovación Popular, por presunta intimidación y presión política.

Daza, en su denuncia, sostuvo que

Ambos participaron en una de las duplas de confrontación de propuestas y preguntas durante el debate.

El candidato de Fuerza Popular, como pruebas, adjuntó al expediente copias de registros de llamadas y mensajes de texto.

La denuncia también planteó una posible vulneración de los compromisos del Pacto Ético Electoral suscrito para las elecciones regionales y municipales.

Tras ello, el JNE derivó el caso al Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que deberá evaluarlo y emitir una resolución al respecto.

El candidato de Fuerza Popular acusa al aspirante de Renovación Popular de presunta intimidación antes del debate. El caso fue derivado al JEE Lima Centro. (Foto: GEC)
El candidato de Fuerza Popular acusa al aspirante de Renovación Popular de presunta intimidación antes del debate. El caso fue derivado al JEE Lima Centro. (Foto: GEC)

¿Qué dicen los chats?

López Aliaga le habría escrito, según lo mostrado por Samiel Daza: “Si vas a atacar dímelo. Al final harás daño a Fuerza Popular. Yo sí te haré responsable de 300 muertos en 60 días de FP”.

Daza responde: “No se preocupe. Solo prepárese. Decir la verdad es incómodo. Pero nunca ofende”.

Luego, López Aliaga plantearía la posibilidad de trabajar conjuntamente: “Lo lógico sería trabajar juntos, como lo estamos haciendo en Diputados y Senadores”.

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