Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, denunció ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor por Renovación Popular, por presunta intimidación y presión política.

Daza, en su denuncia, sostuvo que López Aliaga habría buscado influir en su comportamiento durante el debate electoral municipal del martes 22 de septiembre.

Ambos participaron en una de las duplas de confrontación de propuestas y preguntas durante el debate. En ese bloque, Daza acusó a López Aliaga de llamarlo y escribirle por WhatsApp de manera reiterada antes del encuentro televisivo.

El candidato de Fuerza Popular, como pruebas, adjuntó al expediente copias de registros de llamadas y mensajes de texto.

La denuncia también planteó una posible vulneración de los compromisos del Pacto Ético Electoral suscrito para las elecciones regionales y municipales.

Tras ello, el JNE derivó el caso al Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que deberá evaluarlo y emitir una resolución al respecto.

El candidato de Fuerza Popular acusa al aspirante de Renovación Popular de presunta intimidación antes del debate. El caso fue derivado al JEE Lima Centro. (Foto: GEC)

¿Qué dicen los chats?

López Aliaga le habría escrito, según lo mostrado por Samiel Daza: “Si vas a atacar dímelo. Al final harás daño a Fuerza Popular. Yo sí te haré responsable de 300 muertos en 60 días de FP”.

Daza responde: “No se preocupe. Solo prepárese. Decir la verdad es incómodo. Pero nunca ofende”.

Luego, López Aliaga plantearía la posibilidad de trabajar conjuntamente: “Lo lógico sería trabajar juntos, como lo estamos haciendo en Diputados y Senadores”.