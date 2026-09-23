Ejecutivo anuncia relanzamiento de programa Sierra Verde con inversión de US$ 300 millones. Foto: Presidencia
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Redacción Gestión
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para reforestar 50 mil hectáreas de los andes peruanos.

desarrollado durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

además de representantes de bancos multilaterales, fundaciones e inversionistas privados.

La presidenta indicó que el proyecto busca crear más de 350 mil empleos, preservar 100 millones de metros cúbicos de agua subterránea y beneficiar a 100 comunidades andinas.

y participación comunitaria para implementar la estrategia.

“No estamos empezando desde cero. Perú ya tiene políticas, programas, inversión pública, mecanismos de ecosistema de servicios, compromisos climáticos, conocimiento científico y una extraordinaria experiencia y liderazgo de nuestras comunidades indígenas y comunidades rurales”, indicó.

La mandataria también remarcó que el Perú posee programas, inversión pública, mecanismos de servicios ecosistémicos y experiencia de comunidades indígenas y rurales.

mediante reforestación y manejo de ecosistemas.

Cabe precisar que el relanzamiento del programa fue una propuesta de campaña de Fujimori, quien planteó retomar acciones como la construcción de zanjas de infiltración, reservorios y proyectos de forestación para captar agua de lluvia y recuperar tierras.

Por ello, invitó a potenciales inversionistas y especialistas a visitar el Perú, conocer los proyectos y aportar ideas para fortalecer estas iniciativas.

sostenibles para las comunidades y condiciones favorables para la inversión privada.

Huaroc señaló que se busca construir una cartera de inversiones que combine impacto climático, viabilidad económica y beneficios concretos para las poblaciones.

El ministro explicó que la estrategia incluirá alianzas financieras, fondos de respaldo ambiental y mecanismos de financiamiento para convertir los proyectos ambientales y sociales en iniciativas viables y escalables.

“El Perú tiene mucho que aportar. Contamos con una extraordinaria riqueza natural, comunidades que han protegido esos territorios durante generaciones y una arquitectura climática que estamos fortaleciendo”, precisó.

La presidenta Keiko Fujimori explicó que Sierra Verde estará enfocado en recuperar fuentes de agua, mejorar los suelos y fortalecer las actividades productivas. Foto: Presidencia
La presidenta Keiko Fujimori explicó que Sierra Verde estará enfocado en recuperar fuentes de agua, mejorar los suelos y fortalecer las actividades productivas. Foto: Presidencia

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