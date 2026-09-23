La presidenta Keiko Fujimori anunció en Nueva York el relanzamiento del programa Sierra Verde, que prevé invertir US$ 300 millones en cinco años para reforestar 50 mil hectáreas de los andes peruanos.

El anuncio se realizó en un evento organizado por Rainforest Alliance sobre sostenibilidad, competitividad y liderazgo climático, desarrollado durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

La actividad reunió a autoridades peruanas, entre ellas el canciller Carlos Espá y el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, además de representantes de bancos multilaterales, fundaciones e inversionistas privados.

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La presidenta indicó que el proyecto busca crear más de 350 mil empleos, preservar 100 millones de metros cúbicos de agua subterránea y beneficiar a 100 comunidades andinas.

La mandataria sostuvo que el país ya cuenta con políticas públicas, inversión, compromisos ambientales, conocimiento científico y participación comunitaria para implementar la estrategia.

“No estamos empezando desde cero. Perú ya tiene políticas, programas, inversión pública, mecanismos de ecosistema de servicios, compromisos climáticos, conocimiento científico y una extraordinaria experiencia y liderazgo de nuestras comunidades indígenas y comunidades rurales”, indicó.

La mandataria también remarcó que el Perú posee programas, inversión pública, mecanismos de servicios ecosistémicos y experiencia de comunidades indígenas y rurales.

Fujimori explicó que Sierra Verde estará enfocado en recuperar fuentes de agua, mejorar los suelos y fortalecer las actividades productivas de las comunidades mediante reforestación y manejo de ecosistemas.

Cabe precisar que el relanzamiento del programa fue una propuesta de campaña de Fujimori, quien planteó retomar acciones como la construcción de zanjas de infiltración, reservorios y proyectos de forestación para captar agua de lluvia y recuperar tierras.

La jefa de Estado señaló que la conservación de los ecosistemas debe generar mejores oportunidades para las poblaciones locales y atraer nuevas inversiones sostenibles. Por ello, invitó a potenciales inversionistas y especialistas a visitar el Perú, conocer los proyectos y aportar ideas para fortalecer estas iniciativas.

Por su parte, el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, afirmó que el objetivo es vincular la conservación de los ecosistemas con oportunidades económicas sostenibles para las comunidades y condiciones favorables para la inversión privada.

Huaroc señaló que se busca construir una cartera de inversiones que combine impacto climático, viabilidad económica y beneficios concretos para las poblaciones.

El ministro explicó que la estrategia incluirá alianzas financieras, fondos de respaldo ambiental y mecanismos de financiamiento para convertir los proyectos ambientales y sociales en iniciativas viables y escalables.

“El Perú tiene mucho que aportar. Contamos con una extraordinaria riqueza natural, comunidades que han protegido esos territorios durante generaciones y una arquitectura climática que estamos fortaleciendo”, precisó.