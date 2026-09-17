El Gobierno declaró la modernización y reorganización del Ministerio del Ambiente (Minam), así como sus programas, proyectos y organismos adscritos, por un plazo de 120 días, según el DS 012-2026-Minam.

Esta normativa apunta a que se evalúe la situación administrativa, organizacional y de gestión, junto a las acciones y medidas de reforma que requiere el sector ambiental.

De esa manera, el Ministerio del Ambiente deberá realizar un diagnóstico para determinar las medidas de mejora organizacional por ejecutar.

El Minam señala que el diagnóstico servirá para un informe técnico para los resultados, medidas de reforma y mejoras recomendadas, el cual se presentará al despacho del ministro Vladimiro Huaroc.

La norma legal precisa que el costo de este análisis se financiará con el presupuesto institucional del Minam y de las entidades adscritas a la cartera ambiental, sin que se requieran recursos adicionales del Tesoro Público.