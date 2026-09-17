La transformación de los servicios de comunicación y producción está llevando a las empresas del sector a incorporar nuevas herramientas y ampliar sus capacidades. Global Business Concept, fundada por Hugo Saravia, desarrolla soluciones de imprenta, branding y merchandising corporativo para compañías privadas y entidades del Estado, mientras avanza hacia un modelo que busca integrar más servicios dentro de una misma propuesta.

Esta evolución tiene como uno de sus ejes la incorporación de tecnología y nuevas metodologías de trabajo. Desde hace dos años, la compañía utiliza inteligencia artificial en sus procesos y, desde hace siete, aplica principios de neuromarketing para asesorar a marcas y analizar la manera en que estas se relacionan con sus consumidores. El objetivo, según la empresa, es pasar de una relación centrada en la ejecución de productos a un acompañamiento de mayor alcance para sus clientes.

Inteligencia artificial y una mirada hacia mercados internacionales

Como parte de este proceso, Global Business Concept también observa tendencias fuera del mercado peruano. La compañía mantiene su atención en China y Estados Unidos para identificar desarrollos, posibles alianzas y oportunidades que puedan incorporarse posteriormente a proyectos realizados en el país. Esta búsqueda responde a una estrategia orientada a complementar sus actuales líneas de imprenta, branding y merchandising con herramientas aplicadas a comunicación y publicidad.

Para Saravia, sin embargo, la adopción tecnológica debe estar acompañada por el desarrollo del equipo. El fundador considera que los colaboradores cumplen un papel central en la capacidad de una organización para responder a los cambios del mercado, una visión en la que también están presentes valores como la lealtad y el compromiso, inspirados en Rocco, su mascota y compañero. “Una empresa puede tener tecnología y grandes ideas, pero son las personas, los valores y la capacidad de adaptarse las que hacen posible el crecimiento. El futuro se construye con quienes deciden avanzar juntos”, sostiene.

Una agencia 360° como siguiente etapa

El próximo paso planteado por la empresa es desarrollar una agencia de publicidad que reúna estrategia, creatividad, comunicación y producción bajo una propuesta 360°. Con esta ampliación, Global Business Concept busca complementar los servicios que actualmente brinda y participar en más etapas del desarrollo de los proyectos de sus clientes, desde la construcción de una marca hasta la producción de sus materiales y acciones de comunicación.

La compañía plantea esta nueva etapa después de atravesar años marcados por cambios económicos y políticos que, de acuerdo con Saravia, han obligado a las empresas a fortalecer su capacidad de adaptación. Bajo ese escenario, Global Business Concept continuará explorando herramientas tecnológicas, tendencias internacionales y nuevas líneas de servicio. La apuesta es integrar esas capacidades con su experiencia en producción gráfica y merchandising para ampliar su participación en proyectos corporativos y responder a nuevas necesidades del mercado peruano.