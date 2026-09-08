La publicidad exterior gana participación y las marcas vuelven a apostar por formatos de gran tamaño. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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¿Quiénes están impulsando el gasto en publicidad? Aunque este año el mercado publicitario crecería a un ritmo de un dígito, la recuperación de sectores como consumo masivo y retail en el segundo semestre apunta a mejorar las expectativas. De cara a 2027, el panorama luce aún más favorable. Daniel Berrocal, CEO de Havas Group, explica a Gestión qué sectores están liderando la inversión publicitaria, cuánto están destinando a este rubro y qué medios vienen captando la mayor parte del presupuesto.

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