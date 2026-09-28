Mercado crece con la llegada de productos de belleza y cuidado personal de origen coreano. (Foto: Difusión)
Mercado crece con la llegada de productos de belleza y cuidado personal de origen coreano. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
mailMayumi García

De la mano de un favorable panorama para el consumo, diversas son las categorías que también son respaldadas por la preferencia del público. Este es el caso del sector de salud y belleza, que en el primer semestre del año muestra cifras en azul para sus diferentes subcanastas, de acuerdo a información de NielsenIQ (NIQ).

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