En los primeros seis meses del año, la compra de productos de salud y belleza evidenciaron un alza de 4.2% en volumen y de 5.4% en facturación con respecto a similar periodo del 2025. Al detalle, son los artículos orientados a promover la salud integral (wellness); la belleza y el cuidado personal, los que impulsan el crecimiento con consumos de 9.1%; 4.9% y 4.2%, respectivamente.

“Vemos a un consumidor peruano, cuya posición económica está mejorando y con ello empieza a destinar recursos para darse ciertos gustos. Esto incluye preocuparse por el bienestar y la salud, y otras categorías vinculadas al cuidado personal”, explicó Suemi Arakaki, Senior Client Executive & Consumer Insights Specialist de NIQ Perú.

Asimismo, la ejecutiva también resaltó la amplia oferta existente, con la llegada de productos de belleza y cuidado personal de origen coreano, los cuales vienen captando usuarios entre los jóvenes. “Y hoy no solo hablamos de marcas económicas que crecen, tal como sucedía hasta hace tiempo. Hay marcas premium que se están desarrollando y que obviamente demandan de un ticket mayor”, añadió.

En la actualidad, la facturación de la canasta Health & Beauty está dominada en un 57.4% por productos de cuidado personal, seguido de cuidado del bebé (19.5%); belleza (12.7%) y wellness (10.4%).

Los canales de mayores ventas

La categoría Health & Beauty concentra sus ventas, específicamente, en los canales de autoservicios (38.3%), tradicional (30.7%) y farmacias (30.5%). De hecho, en estos últimos negocios se observa un muy buen desempeño, con crecimientos de 9.3% en volumen y de 10.9% en facturación durante el primer semestre 2026.

“Las farmacias tienen una ventaja en cuanto a la cercanía y su disponibilidad de surtido de cara al consumidor que busca productos de Health & Beauty. Adicionalmente, suelen ofrecen islas o espacios especializados en el que existen asesorias para el usuario que espera una atención más personalizada previo a su compra”, resaltó la ejecutiva.

Los productos de salud y belleza, en general, avanzaron en todos los canales en el primer semestre, a excepción del canal tradicional, donde cayó ligeramente 1.3%.

“Sin embargo, un punto a tomar en cuenta es que las ventas online de Health & Beauty crecieron 14.4% en el primer semestre; es decir, casi tres veces más rápido que el 5.4% del canal offline. Es un fenómeno que ocurre en Perú y a nivel global, y creo que puede estar muy relacionado con el surtido. En el ecommerce se encuentra a veces marcas que físicamente no están en las tiendas”, remarcó.

Por segmentos, Wellness lidera el comercio electrónico con 25.3% de crecimiento, seguido de cuidado personal (21.9%) y belleza (13.5%).

El dato