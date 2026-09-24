En concreto, InRetail Pharma S.A., de Perú, solicitó el registro de su marca “Higafull Plus+” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en la clase 05, que comprende productos farmacéuticos, preparaciones y productos higiénicos para uso médico, suplementos alimenticios, desinfectantes, fungicidas y herbicidas, entre otros.

La gestión podría apuntar a ampliar su portafolio en el segmento farmacéutico.

InRetail Pharma: foco en manufactura, distribución y comercialización de productos farmacéuticos

InRetail Pharma S.A., parte del Grupo Intercorp, fue constituida en Perú el 2 de agosto de 1996 e inició operaciones el 1 de junio de 1997. La compañía se consolidó en el negocio farmacéutico tras la adquisición de Inkafarma, en 2011; y en 2018, de Quicorp, operación que le permitió incorporar a Mifarma y ampliar sus actividades hacia la manufactura, distribución y comercialización de productos farmacéuticos, cosméticos y de cuidado de la salud.

Actualmente, InRetail Pharma opera en Perú a través de las cadenas Inkafarma y Mifarma y cuenta con 2,556 farmacias, además de una amplia plataforma de distribución farmacéutica y presencia en Ecuador. Su modelo integra el negocio minorista con la distribución y el desarrollo de categorías vinculadas a la salud.

Como parte de su expansión logística, Farmacias Peruanas —operadora de Inkafarma y Mifarma— inició en diciembre de 2025 las operaciones de un nuevo centro de distribución en Punta Negra, al sur de Lima. La infraestructura, de 85,000 m², cuenta con sistemas automatizados para fortalecer el abastecimiento de su red de farmacias a nivel nacional.

L’Oréal y la nueva marca que acerca al mercado de cuidado personal

Otra solicitud corresponde a L’Oréal, de Francia, que requirió el registro de la marca “Garnier Fructis Hidra Electrolito Shampoo Hidra-Rellenador” ante el Indecopi, en la clase 03, que comprende preparaciones para el cuidado del cabello no medicinales. La propuesta se suma a la oferta de la compañía en el segmento de cuidado capilar.

Fundada en Francia en 1909 por el químico Eugène Schueller, L’Oréal inició con el desarrollo de tintes para el cabello y luego amplió su negocio al cuidado capilar, maquillaje, perfumes y cuidado de la piel. Actualmente, cuenta con 40 marcas, entre ellas L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Lancôme, Kérastase, La Roche-Posay y CeraVe, con presencia en más de 150 países.

En 2026, el grupo reforzó su portafolio con la adquisición de Kering Beauté y la compra de una participación mayoritaria en la empresa india de cuidado personal Innovist.

En Perú, L’Oréal se estableció en 1998 y actualmente cuenta con 17 marcas en el mercado local. Su operación local comprende áreas como ventas, operaciones, marketing y finanzas, y reúne marcas como L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Kérastase, La Roche-Posay y CeraVe, entre otras. Así, la compañía mantiene una presencia diversificada en el país y continuaría ampliando su oferta, a partir de la solicitud de registro de la marca Garnier Fructis Hidra Electrolito Shampoo Hidra-Rellenador.

¿La chilena Cosmética Gumex ingresará al mercado peruano?

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Cosmética Gumex S.A., de Chile, dedicada a la fabricación y comercialización de productos de cuidado personal y cosméticos, que solicitó el registro de la marca “Brooks” ante el Indecopi, en la clase 03, que comprende productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, dentífricos, perfumes y productos para lavar, limpiar y pulir.

Cosmética Gumex S.A. es una empresa chilena dedicada al desarrollo y comercialización de productos de cosmética, higiene y cuidado personal, entre ellos la marca Brooks. En 2013, la compañía fue absorbida por Comercial Davis S.A., como parte de una reorganización que transfirió sus activos, pasivos y marcas a la sociedad absorbente.

Actualmente, la empresa cuenta con marcas como Brooks, Etienne, Coral, Millionaire, Eminence y Naturaloe, enfocadas en higiene, cuidado personal y cosmética. Su principal mercado es Chile, aunque algunas de sus marcas también tienen presencia en Estados Unidos, Colombia y Ecuador. En Perú, no se ha identificado comercialización de Brooks, por lo que su solicitud de registro ante el Indecopi podría anticipar el interés de la compañía por ingresar al mercado local.

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¿Farmaceútica Psicofarma busca ampliar presencia en Perú?

De otro lado, Psicofarma, Sociedad Anónima de Capital Variable, de México, dedicada a la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, requirió el registro de la marca “AcePter Memantina” ante el Indecopi, en la clase 05, que comprende productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, suplementos alimenticios, desinfectantes, fungicidas y herbicidas, entre otros.

Fundada en México en 1974, Psicofarma inició operaciones enfocada en el desarrollo de medicamentos para enfermedades del sistema nervioso central. En 1990, fue adquirida por la familia Ocampo y posteriormente pasó a formar parte de Grupo Neolpharma, ampliando su portafolio hacia distintas áreas terapéuticas. Actualmente, el grupo tiene presencia en México, Puerto Rico, Perú y Ecuador, y exporta sus productos a 12 países de América Latina.

En Perú, Grupo Neolpharma opera desde 2016 a través de Neolpharma Perú S.A.C., dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos. El mercado peruano forma parte de su plataforma internacional y recibe medicamentos fabricados por Psicofarma en México. Entre estos, figuran productos para enfermedades del sistema nervioso central, por lo que la solicitud de registro de “AcePter Memantina” ante el Indecopi podría representar el interés por ampliar el portafolio local.