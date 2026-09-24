L’Oréal e InRetail Pharma solicitan nuevos registros de marcas en sectores como belleza, cuidado personal y productos farmacéuticos. (Foto: composición hecha con IA).
L’Oréal e InRetail Pharma solicitan nuevos registros de marcas en sectores como belleza, cuidado personal y productos farmacéuticos. (Foto: composición hecha con IA).
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Sandra Reyes
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El Perú continúa despertando el interés de grandes compañías de belleza, cuidado personal y productos farmacéuticos. InRetail Pharma, L’Oréal y Cosmética Gumex, entre otras empresas nacionales e internacionales, siguen acercando sus marcas al mercado local, despertando inquietud en competidores ante el potencial ingreso de nuevas alternativas. ¿Qué propuestas asoman en dichos sectores?

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