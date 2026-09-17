El crecimiento de Ferrero en Perú viene de la mano de G.W. Yichang, a cargo de representar y distribuir sus productos en el país. En el marco del Día del Chocolate, Yichang informó que las ventas acumuladas de Ferrero crecieron 19.9% a agosto, impulsadas por el desempeño de sus principales marcas. Kinder Bueno, que llegó al mercado peruano en junio, creció más de 40%, mientras Nutella avanzó 29.2%, Ferrero Rocher 13.2% y Tic Tac 8.9%.

A la par de este desempeño, Ferrero también estaría ampliando el universo de marcas que busca desarrollar en el mercado peruano. Fervalue USA LLC, filial estadounidense del Grupo Ferrero, presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) solicitudes para registrar las marcas “BUTTERFINGER” y “BABYRUTH”, ambas acompañadas de sus respectivos logotipos.

En el caso de BABYRUTH, el expediente N.° 54313-2026/DSD corresponde a la clase 30 y contempla productos de confitería, caramelos, chocolates, barras de chocolate, galletas, helados, sorbetes, barras de caramelo, barras de cereales, barras con proteínas y barras energéticas, además de cereales para el desayuno y otros productos elaborados a base de cereales.

Por su parte, BUTTERFINGER también fue solicitado por Fervalue USA LLC en la clase 30, bajo el expediente N.° 54311-2026/DSD. La cobertura incluye productos de confitería, caramelos, chocolates, barras de chocolate, galletas, helados y sorbetes, además de barras de caramelo y distintas variedades de barras de cereales, incluidas las de proteínas y energía. También contempla cereales para el desayuno, alimentos a base de cereales y cereales listos para consumir.

¿Qué busca Ferrero con Butterfinger y BabyRuth en Perú?

Ferrero tiene sus raíces en Alba, en la región italiana de Piamonte, donde en 1946 los hermanos Pietro y Giovanni Ferrero trabajaban en una pequeña pastelería familiar. Mientras Pietro impulsaba la innovación en nuevos sabores y productos, Giovanni desarrolló la red comercial que permitió llevar sus creaciones a otras partes de Italia. A partir de allí comenzó una expansión internacional que llevó al grupo a abrir su primera planta fuera de Italia, en Alemania, en 1956, seguida poco después por Francia.

A esa expansión internacional se sumó la creación de marcas que terminarían convirtiéndose en emblemas del grupo. Nutella nació en 1964, seguida por Kinder Chocolate en 1968, Tic Tac en 1969, Kinder Sorpresa en 1974 y Ferrero Rocher en 1982. Actualmente, Ferrero reúne más de 35 marcas y comercializa sus productos en más de 170 países, mientras mantiene su carácter de empresa familiar en tercera generación.

En América Latina, uno de sus primeros desembarcos fue Argentina, en 1993. Ese año comenzó la importación y distribución de Kinder Huevo, Tic Tac y Ferrero Rocher. En 1994, Kinder Huevo llegó al mercado argentino y se convirtió en uno de los principales hitos de la operación, mientras que hacia fines de ese año se incorporaron Kinder Chocolate y Nutella. Kinder Bueno se sumó en 1995, un año antes de que Ferrero inaugurara su planta de producción en Los Cardales, desde donde posteriormente abasteció tanto al mercado argentino como a otros países de la región.

La expansión del portafolio continuó fuera de sus marcas tradicionales. En 2018, Ferrero incorporó Butterfinger y BabyRuth como parte de la adquisición de marcas de confitería de chocolate en Estados Unidos. En los años siguientes, el grupo también amplió su presencia hacia categorías como barras, snacks, galletas, productos de panadería y helados, con adquisiciones como Eat Natural, FULFIL y Wells Enterprises. Más recientemente, en 2026, anunció la compra de Bold Snacks, fabricante brasileño de barras proteicas, con lo que busca reforzar su presencia en el segmento de productos considerados más saludables.

Ahora, ese portafolio vuelve a generar movimiento. En Perú, Fervalue USA LLC, filial estadounidense del Grupo Ferrero, presentó ante Indecopi solicitudes para registrar las marcas “BUTTERFINGER” y “BABYRUTH”, ambas con sus respectivos logotipos. Los dos pedidos corresponden a la clase 30, que comprende productos de confitería, chocolates, galletas, helados y distintas variedades de barras de cereales.

La aparición de ambas marcas en los expedientes de Indecopi no confirma por sí sola un próximo lanzamiento comercial en Perú. Sin embargo, amplía las señales sobre el portafolio que el grupo viene trabajando para el mercado local, luego de la incorporación de Kinder Bueno este año.

¿Rappi amplía la propuesta de Rappi Turbo en Perú?

Rappi nació en Bogotá, Colombia, en 2015, a partir de una oportunidad que sus fundadores, Simón Borrero y Sebastián Mejía, identificaron mientras desarrollaban Grability, una plataforma que permitía a los consumidores comprar productos de supermercados por internet. Al trabajar con cadenas como Wal-Mart, El Corte Inglés y Reliance, detectaron uno de los principales cuellos de botella del comercio electrónico: la entrega. Así surgió la idea de crear una plataforma que permitiera comprar alimentos, medicinas y otros productos y recibirlos en poco tiempo. El primer piloto de Rappi se lanzó en una zona de Bogotá en agosto de ese año.

La estrategia inicial se concentró en servicios de alta frecuencia, como restaurantes y supermercados, para luego incorporar nuevas categorías y funcionalidades. En 2018, Rappi llegó a Perú, con una inversión inicial de US$10 millones, y posteriormente extendió su operación a ciudades como Arequipa, Trujillo, Piura y Cusco.

Uno de los siguientes pasos fue Rappi Turbo, una vertical enfocada en entregas ultrarrápidas. Su desarrollo e implementación piloto comenzaron a finales de 2020 y el servicio se lanzó oficialmente en 2021. La propuesta buscaba llevar productos de consumo cotidiano al usuario en menos de 10 minutos, apoyándose en pequeños centros de abastecimiento. En Perú, Turbo comenzó a operar en julio de 2021.

Ahora, Rappi vuelve a mover esta vertical en el mercado local. La plataforma presentó cuatro solicitudes para registrar “MODO BY RAPPI TURBO”, todas con el mismo logotipo, pero en distintas clases de productos. Los expedientes comprenden alimentos frescos y procesados, bebidas sin alcohol y bebidas alcohólicas, ampliando las categorías que podrían quedar vinculadas a esta denominación.

En concreto, las solicitudes corresponden a la clase 29, para carnes, pescados, frutas, verduras, huevos, lácteos y aceites; la clase 30, que incluye café, arroz, pastas, harinas, chocolates, helados, panadería, salsas y condimentos; la clase 32, para cervezas, bebidas sin alcohol, aguas, bebidas a base de frutas y zumos; y la clase 33, para bebidas alcohólicas y preparaciones alcohólicas.

La aparición de “MODO BY RAPPI TURBO” en estos expedientes de Indecopi no confirma por sí sola una nueva oferta comercial bajo esta denominación. Sin embargo, las cuatro clases solicitadas muestran el amplio espectro de categorías que Rappi busca vincular con Turbo en Perú, desde alimentos frescos y productos de despensa hasta bebidas con y sin alcohol.

¿Nuevo lanzamiento de +Nutri Co tras su venta a Terraflos?

+Nutri Co nació en Perú en 2017, cuando Carlos Noceda y Daniel Núñez identificaron una oportunidad en el mercado de alimentos saludables: desarrollar productos que combinaran nutrición, accesibilidad y un menor impacto ambiental. La startup fue ampliando su portafolio hacia categorías como galletas, proteínas, batidos, cereales y snacks, mientras desarrollaba una tecnología propia para acelerar la creación de nuevos alimentos.

Uno de sus principales diferenciales es Virgilio AI, un software capaz de analizar miles de combinaciones de ingredientes considerando variables como nutrición, sabor, textura y costo. Actualmente, la herramienta trabaja con una base de datos de más de 5,000 ingredientes y se ha convertido en uno de los activos centrales de la foodtech.

El siguiente capítulo llegó este año con la venta de +Nutri Co a Terraflos, holding uruguayo que ya había ingresado como inversionista minoritario en 2023. La operación, valorizada en ocho cifras y con un monto que se mantiene confidencial, se cerró tras cerca de 14 meses de negociaciones. Con la transacción, Terraflos adquirió la marca, la tecnología y el equipo de la foodtech peruana.

Tras la adquisición, +Nutri Co prepara 10 nuevos productos bajo la línea +Nutri Co Functional, con propuestas orientadas al bienestar diario, energía, metabolismo, salud digestiva, calma y longevidad. El nuevo portafolio contempla productos como suplementos, proteínas, batidos y barras funcionales, combinando la tecnología de la startup con los bioactivos y conocimiento científico de las empresas que forman parte de Terraflos.

En ese contexto, Nutrico S.A.C. presentó ante Indecopi una solicitud para registrar “+NUTRI CO FUNCIONAL”, acompañada de un logotipo, como marca de producto en la clase 30. El expediente N.° 53889-2026/DSD comprende café, té, cacao, arroz, pastas, harinas y preparaciones a base de cereales, además de pan, productos de pastelería y confitería, chocolate, helados, azúcar, miel, especias, salsas y otros condimentos.

La solicitud no confirma por sí sola el lanzamiento comercial de todos estos productos bajo la nueva denominación. Sin embargo, el registro solicitado coincide con el nuevo rumbo que +Nutri Co anunció tras su integración con Terraflos: ampliar su portafolio hacia alimentos con atributos funcionales y respaldados por ciencia.

¿Nuevo sabor de Mentos llegaría al mercado peruano?

La historia de Perfetti Van Melle se remonta a 1900, cuando Izaak Van Melle inició un pequeño negocio de confitería en Breskens, Países Bajos. Tres décadas después, sus hijos Michael y Pierre Van Melle viajaron a Polonia y conocieron un método para elaborar caramelos masticables de frutas. De esa experiencia nació Fruittella y, a partir de su receta, surgió la inspiración para desarrollar el caramelo de menta que posteriormente sería denominado Mentos.

Por el lado italiano, Ambrogio y Egidio Perfetti fundaron en 1946 Dolcificio Lombardo, una compañía dedicada a la producción de caramelos y bombones en Lainate, cerca de Milán. En los años 50, Perfetti ingresó al negocio de chicles con Brooklyn y, posteriormente, desarrolló marcas como Big Babol, Morositas, Vigorsol, Happydent, Vivident y Alpenliebe. En paralelo, en 1958, Enric Bernat creó en España la piruleta que daría origen a Chupa Chups.

Las dos historias confluyeron en marzo de 2001, cuando Perfetti adquirió la totalidad de Van Melle, luego de haber alcanzado una participación de 37% en 1991. Así nació Perfetti Van Melle, que inició operaciones como el tercer mayor grupo mundial de confitería. El crecimiento continuó con hitos como el lanzamiento de Mentos Gum en 2005 y la adquisición del 100% de Chupa Chups en 2006, que incorporó también marcas como Smint.

El portafolio volvió a ampliarse en 2023, cuando Perfetti Van Melle completó la adquisición del negocio de chicles de Mondelēz en Estados Unidos, Canadá y Europa. La operación incorporó marcas como Trident, Dentyne, Stimorol, V6, Chiclets, Bubbaloo y Bubblicious. Actualmente, el grupo señala que sus productos llegan a 155 países, cuenta con 44 empresas operativas y unos 18,000 empleados, y registró ventas netas superiores a €4,000 millones en 2025.

En Perú, la presencia de Mentos se remonta a 2005, cuando G.W. Yichang incorporó la marca a su portafolio y comenzó su representación de Perfetti Van Melle. Actualmente, Mentos continúa formando parte de la cartera de marcas de Yichang en el mercado local.

Ahora, la multinacional vuelve a generar una señal sobre esta marca. Perfetti Van Melle Benelux B.V. presentó ante Indecopi una solicitud para registrar “MENTOS FEELING BERRY GOOD”, acompañada de un logotipo, bajo el expediente N.° 52190-2026/DSD.

La solicitud corresponde a la clase 30 y comprende caramelos, caramelos masticables, pastillas duras y blandas, chocolate, cacao, goma de mascar, chicle globo, mentas, regaliz, chupetines, gelatinas, toffees y otras golosinas.

El trámite no confirma por sí solo el lanzamiento de un nuevo producto en Perú. Sin embargo, la solicitud incorpora una nueva denominación vinculada a Mentos al registro local y deja abierta la posibilidad de que “Feeling Berry Good” sea utilizada para una futura presentación de la marca.