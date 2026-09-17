Grupo Ferrero, dueño de Kinder, Nutella y Ferrero Rocher, evalúa nuevas marcas y productos para el mercado peruano.
Grupo Ferrero, dueño de Kinder, Nutella y Ferrero Rocher, evalúa nuevas marcas y productos para el mercado peruano.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Fervalue USA LLC, filial estadounidense del Grupo Ferrero, viene moviendo su portafolio en medio del buen momento que atraviesan sus marcas en Perú. El gigante de la confitería, dueño de nombres como Kinder, Ferrero Rocher y Nutella, acumula un crecimiento de doble dígito en lo que va de 2026, según G.W. Yichang, su representante y distribuidor en Perú. Ahora, Ferrero tendría en la mira una nueva propuesta para el mercado peruano. ¿Se vienen nuevos lanzamientos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.