El chocolate no se queda en la sobremesa. En Perú, su consumo por delivery viene ganando terreno en postres, helados y otras preparaciones, al punto que el país se ubica entre los mercados latinoamericanos con mayor demanda de estos productos. ¿Qué tan chocolateros se están volviendo los peruanos?

Según datos de PedidosYa, Perú ocupa el tercer lugar de Latinoamérica en demanda de postres, helados y bebidas a base de chocolate por delivery, solo detrás de Argentina y Uruguay. Lima también se ubica en el tercer puesto regional por volumen de pedidos, después de Buenos Aires y Montevideo, y supera a Santiago, Córdoba y Ciudad de Panamá.

La tendencia también se refleja en el crecimiento de los pedidos. Durante el último año, los productos relacionados con el chocolate registraron un incremento de casi 20% en Perú, impulsados principalmente por la demanda de postres a base de este sabor. A nivel latinoamericano, el crecimiento fue de 27%.

Chocolate gana espacio en postres, helados y fechas especiales

Dentro del país, después de Lima, Arequipa, Trujillo y Chiclayo registran el mayor volumen de pedidos relacionados con chocolate. En la capital, los distritos con mayor demanda son Santiago de Surco, San Borja y Miraflores.

Las fechas especiales también concentran buena parte de los pedidos. En lo que va de 2026, el Día de la Madre, celebrado el 10 de mayo, registró la mayor demanda de productos a base de chocolate por delivery. Le siguieron el Día del Padre, el 21 de junio, y San Valentín, el 14 de febrero.

El avance se observa también según el tipo de producto. Durante el último año, los pedidos de postres con chocolate crecieron 21% en Perú, mientras que la demanda de helados de este sabor aumentó casi 15% en lo que va de 2026 frente al mismo periodo de 2025.

“El chocolate tiene una característica particular: puede formar parte de una celebración, convertirse en un detalle para alguien especial o simplemente acompañar una pausa durante el día”, señaló Bernardo Portugal, director comercial de PedidosYa en Perú.

El ejecutivo indicó que, durante la celebración de 2025, la demanda de productos relacionados con este sabor aumentó 18% frente al año previo. Para el Día Internacional del Chocolate de 2026, PedidosYa proyecta un crecimiento de 20% respecto de la celebración de 2025.

Los productos de chocolate de origen vienen ganando interés por su procedencia y las características del cacao de distintas zonas productoras.

Cacao de origen gana espacio en los pedidos por delivery

La demanda no se limita a los productos terminados. PedidosYa Market, el supermercado digital de la plataforma, reúne opciones como bombones, chocolates en barra, snacks, nibs, cacao y leche chocolatada.

A esta oferta se suman productos elaborados por organizaciones productoras peruanas, como los nibs y la pasta de cacao de la Cooperativa Agraria Industrial San Gabán. La plataforma mantiene una alianza con Agromercado para acercar estos productos a más consumidores y poner en valor el cacao peruano y el trabajo de las organizaciones que participan en su producción.

El chocolate de origen también viene ganando espacio en la plataforma. Los consumidores muestran mayor interés por productos que resaltan la procedencia del cacao y las características propias de cada zona productora. En el último año, la demanda de estos productos aumentó casi 25% frente al periodo anterior.