La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció medidas para facilitar el ingreso al mercado laboral de los jóvenes que culminan la educación secundaria. Para ello, dispuso que los ministerios de Educación y de Trabajo y Promoción del Empleo articulen un acuerdo que permita conectar la formación técnica que reciben los estudiantes con las oportunidades disponibles en las bolsas de trabajo .

“Lo que estoy disponiendo es que se pueda firmar un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, justamente para que los alumnos que vienen formándose en los últimos años de secundaria puedan luego conseguir una chamba”, manifestó.

La mandataria hizo el anuncio durante una visita inopinada a la Institución Educativa Emblemática José Granda, en San Martín de Porres, donde estuvo acompañada por el ministro de Educación, José Antonio Chang, y el titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

Durante su recorrido, Fujimori conversó con estudiantes y docentes y supervisó los talleres de industrias alimentarias y mecánica automotriz, donde los alumnos reciben formación técnica como complemento de su educación secundaria.

En ese contexto, la mandataria encargó al ministro Sheput articular las bolsas de trabajo de su sector con quienes reciben este tipo de especialización durante los últimos años de secundaria. “Queremos mejorar la educación. No solamente la calidad educativa, sino también con esta mirada a educación para el trabajo”, señaló.

La presidenta Keiko Fujimori recorrió los talleres de industrias alimentarias y mecánica automotriz de la I.E.E. José Granda, en San Martín de Porres. Foto: Presidencia.

Asimismo, destacó el avance de los nuevos talleres de la I.E.E. José Granda. “Como hemos podido ver, estos talleres están listos para ser inaugurados. Así es que regresamos para ya poner en marcha estos talleres maravillosos”, afirmó.

Educación técnica

El ministro de Educación, José Antonio Chang, señaló que uno de los objetivos de la política educativa es dotar a los estudiantes de herramientas que les permitan incorporarse posteriormente al mercado laboral.

“La presidenta, desde su primer mensaje a la Nación, estableció que la educación tiene que tener como objetivo final que los muchachos puedan integrarse al mercado laboral. De esa manera, nosotros estamos priorizando la educación técnica”, indicó.

Chang agregó que el sector espera contar este año con 124 secundarias técnicas completamente equipadas, como parte del fortalecimiento de este modelo de formación.

¿Cuánto demora un joven en conseguir empleo?

A su turno, el ministro Juan Sheput señaló que actualmente un joven que termina quinto de secundaria tarda, en promedio, tres años en conseguir un puesto laboral.

Según explicó, la coordinación planteada por la presidenta busca acercar a estos egresados a las oportunidades disponibles en las bolsas de trabajo del sector.

“Muchos jóvenes egresados de quinto de secundaria, como los de este colegio José Granda, podrán tener acceso a una chamba, como ha dicho la presidenta, a un empleo, y no tendrán que esperar tres o cuatro años para poder engancharse en la población económicamente activa”, remarcó.