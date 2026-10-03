The Walt Disney Company despidió esta semana a cerca de 300 trabajadores y puso en marcha un programa de retiro anticipado dirigido a ejecutivos, como parte de las medidas adoptadas por el conglomerado para reducir costos.
Personas cercanas a la compañía en Burbank, California, donde se encuentra su sede corporativa mundial, confirmaron los despidos de casi 300 empleados esta semana, informó este viernes Los Angeles Times.
A ello se suma el programa de retiro anticipado para trabajadores con mayor antigüedad. La iniciativa comenzó a finales de agosto y contempla para los ejecutivos elegibles una indemnización de hasta un año, además de la posibilidad de mantener durante ese mismo periodo la cobertura médica que reciben como empleados de la compañía.
Disney confirmó que el programa de salida voluntaria está en marcha. Sin embargo, todavía no se ha definido cuántos ejecutivos dejarán la empresa a finales de este año, según una fuente cercana citada por el medio estadounidense.
Nueva ronda de recortes
Los despidos forman parte de una serie de reducciones de personal que Disney viene ejecutando durante este año. En abril, la compañía eliminó alrededor de 1,000 puestos de trabajo y posteriormente realizó otra ronda de recortes en julio.
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La nueva reducción de personal se produce después de la creación de una nueva división de marketing y alcanza a diferentes áreas del conglomerado. Entre ellas se encuentran los estudios de Disney, sus cadenas de televisión, incluida ESPN, además de las unidades de producto y tecnología y distintos grupos corporativos.
El proceso forma parte de una reestructuración anunciada por el director ejecutivo de Disney, Josh D’Amaro, después de que Bob Iger fuera relegado de sus funciones este año.
Con información de EFE.