La aplicación Disney+, disponible para descargar en la App Store de Apple en un teléfono inteligente, en el distrito de Brooklyn (Nueva York, EE.UU.), el lunes 18 de julio de 2022. ESPN, propiedad de Walt Disney Co., aumentará el precio de su servicio de streaming en un 43% el próximo mes, apostando a que esto ayudará a cubrir los costos crecientes de los derechos de transmisión deportiva sin perder suscriptores que enfrentan una inflación disparada.
La aplicación Disney+, disponible para descargar en la App Store de Apple en un teléfono inteligente, en el distrito de Brooklyn (Nueva York, EE.UU.), el lunes 18 de julio de 2022. ESPN, propiedad de Walt Disney Co., aumentará el precio de su servicio de streaming en un 43% el próximo mes, apostando a que esto ayudará a cubrir los costos crecientes de los derechos de transmisión deportiva sin perder suscriptores que enfrentan una inflación disparada.
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Agencia Bloomberg
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Walt Disney Co. subirá los precios de varias de sus suscripciones de streaming en Estados Unidos, y los usuarios podrían ser notificados a partir del miércoles, según fuentes familiarizadas con el asunto.

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