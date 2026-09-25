El precio del servicio de streaming Disney+, sin anuncios, aumentará un 13%, o US$ 2.50, a US$ 21.49 mensuales, según las fuentes que pidieron no ser identificadas porque la información aún no se ha hecho pública. Ello acercará el costo del servicio premium de Disney+ al de un plan similar ofrecido por Netflix Inc., que cobra US$ 26.99 al mes por un servicio sin publicidad, con resolución 4K y acceso en múltiples dispositivos.

El precio de Hulu sin publicidad aumentará en la misma cantidad, mientras que el de una suscripción conjunta sin anuncios a Disney+ y Hulu subirá US$ 2, a US$ 21.99, apenas US$ 0.50 más que suscribirse a cada servicio por separado.

Disney+ y Hulu con publicidad tendrán un costo de US$ 12.49 mensuales cada uno por separado, un aumento de US$ 0.50. El precio mensual de una suscripción conjunta a Disney+ y Hulu con publicidad se mantendrá en US$ 12.99.

Un gran logo de Disney Plus se exhibe durante la D23 Expo en el Centro de Convenciones de Anaheim, California, EE.UU., el 23 de agosto de 2019. EFE/EPA/ADAM S DAVIS

Disney, al igual que otros proveedores, ha fijado precios atractivos para sus paquetes de servicios porque es menos probable que los consumidores cancelen sus suscripciones cuando tienen acceso a múltiples plataformas.

Gigantes del entretenimiento como Disney, Netflix, Apple Inc., Comcast Corp. y Paramount Skydance Corp. están aumentando los precios de las suscripciones de streaming con el objetivo de mejorar la rentabilidad. En agosto, Disney informó que la utilidad operativa de la división de entretenimiento, que alberga el estudio cinematográfico de la compañía, las cadenas de televisión no deportivas y Disney+, se disparó un 64% en su tercer trimestre respecto del mismo período del año anterior, impulsada por un aumento de las suscripciones y un margen de ganancias de dos dígitos en el negocio de video en línea.

A comienzos de este mes, Disney nombró a Adam Smith como único presidente de la unidad de servicios directos al consumidor, que incluye las plataformas de streaming de entretenimiento de la compañía. La gerencia ha comenzado una reestructuración de las operaciones que está dando frutos en términos de un aumento del tiempo que los usuarios pasan en Disney+.

Disney también nombró a Karandeep Anand para el nuevo cargo de director de tecnología, bajo las órdenes del director ejecutivo Josh D’Amaro, quien ha convertido la modernización de las interacciones de la compañía con los consumidores en una prioridad. En una conferencia telefónica con inversionistas el mes pasado, D’Amaro afirmó que Disney+ evolucionará hasta convertirse en un espacio para productos, videojuegos y experiencias, además de películas y programas de televisión, a partir de la primavera boreal de 2027.