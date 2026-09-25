El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, urgió este viernes a la Comisión Europea (CE) que adelante este año dinero del crédito de 90,000 millones de euros que Kiev debía recibir en 2027 de la UE para que su administración pueda hacer a tiempo los pedidos de los drones y otros tipos de armamento que el país necesitará en enero y febrero si no termina antes la guerra.

“Le pido encarecidamente a la UE que adelante el segundo tramo de los 90,000 millones, porque, repito, debemos tener los suficientes drones y misiles en enero y febrero”, dijo Zelenski en un mensaje de voz respondiendo a preguntas de los periodistas en el grupo de WhatsApp que sus portavoces comparten con los informadores que cubren la actualidad de Ucrania.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, ha diferenciado en sus discursos dos tramos del crédito de 45,000 millones de euros cada uno. El primero destinado a cubrir las necesidades de Ucrania este año y el segundo previsto para financiar las de 2027.

Pedidos en octubre y noviembre

El presidente ucraniano explicó que los pedidos para el comienzo del próximo año deben hacerse en las próximas semanas.

“Si no los encargamos (los drones, etc.) y pagamos en octubre y noviembre tendremos problemas serios sobre todo en enero y febrero”, señaló.

Zelenski explicó que durante su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU habló sobre la cuestión con Von der Leyen, y contó que Bruselas y Kiev tienen previsto mantener pronto nuevas reuniones para buscar fórmulas que permitan a Ucrania cubrir el agujero presupuestario que tiene en defensa.

Unión Europea. (Foto de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

Un desfase de US$ 27,000 millones

Según ha dicho repetidamente Zelenski en las últimas semanas, Ucrania incurrió en la primera mitad del año en gastos militares no previstos de US$ 27,000 millones (unos 23,700 millones de euros), una cantidad que el país debe reunir ahora para poder seguir financiando su esfuerzo de guerra hasta que termine 2026.

El medio de Bruselas Euractiv publicó el jueves que la CE se plantea adelantar a la primera mitad de 2027 dinero que Kiev debía recibir en la segunda parte del año, lo que obligaría previsiblemente a Ucrania a acelerar las reformas fiscales que le exige el acuerdo del crédito.

Euractiv cita dirigentes políticos y diplomáticos europeos no identificados en el artículo, que no hace referencia a la posibilidad de que el dinero del crédito programado para el año que viene se le entregue a Ucrania ya, como pide Zelenski.

Zelenski dice que tiene permiso de Trump para fabricar misiles para Patriot

Por otra parte, el presidente ha confirmado que tiene el permiso del presidente de EE.UU., Donald Trump, para fabricar por su cuenta misiles interceptores para sistemas estadounidenses Patriot capaces de derribar misiles balísticos rusos.

“Hay acuerdos concretos. El presidente Trump en la última reunión conmigo dejó claro que sí: yo tengo la última palabra; Ucrania cuenta con la licencia para construir misiles Patriot”, dijo Zelenski a preguntas de los periodistas.

Ucrania sufre un grave déficit de este tipo de armamento, lo que la hace ahora mismo extremadamente vulnerable a los misiles balísticos con los que Rusia ataca objetivos militares y civiles en su territorio.

Zelenski ya se ha reunido con representantes de la empresa que fabrica los interceptores, la estadounidense Raytheon, para hablar de los detalles para empezar a producirlos.

El presidente ucraniano ha dejado claro que Ucrania seguirá necesitando suministros de misiles fabricados en EE.UU. o, en poder, de sus aliados sobre todo europeos, para poder afrontar este invierno con garantías, ya que el proyecto para fabricar estos misiles no dará resultados de forma inmediata.

Con información de EFE