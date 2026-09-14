El humo sale de una refinería de petróleo después de un ataque en las afueras de la ciudad de Lysychansk, en la región oriental de Ucrania de Donbas el día 88 de la invasión rusa de Ucrania. (Foto: Difusión)
El humo sale de una refinería de petróleo después de un ataque en las afueras de la ciudad de Lysychansk, en la región oriental de Ucrania de Donbas el día 88 de la invasión rusa de Ucrania. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Ucrania y Rusia acordaron abstenerse de atacar sus infraestructuras energéticas.

En el mismo mensaje, Trump subrayó que “el aumento del precio mundial del diésel se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, no a Irán”.

Trump desvinculó así el aumento del precio de la gasolina al conflicto que su país mantiene con Irán, y que ha provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de crudo.

Arde una refinería en Moscú tras un masivo ataque de Ucrania con drones. (Foto: EFE).
Arde una refinería en Moscú tras un masivo ataque de Ucrania con drones. (Foto: EFE).

Trump, en contacto con Putin y Zelenski

Los constantes ataques ucranianos contra las refinerías rusas causaron un déficit de gasolina y diésel en Rusia que obligó al Gobierno a restringir la venta de combustible en las gasolineras rusas y prohibir la exportación de derivados.

El presidente estadounidense mantuvo una llamada el pasado martes con su homólogo ruso, Vladímir Putin, a quien pidió que pusiera fin a la guerra iniciada hace más de cuatro años con la invasión a gran escala de Ucrania.

La conversación telefónica se produjo después de que los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, visitaran Moscú y Kiev para reactivar las conversaciones de paz tras seis meses de pausa.

Con información de EFE

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