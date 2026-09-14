El presidente de Estados Unidos Donald Trump. (Brendan SMIALOWSKI / AFP).
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que habló con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para pedirle que deje de atacar refinerías de Rusia porque está provocando “una escasez de diésel”.

sostuvo Trump ante los medios antes de un partido de golf en Irlanda.

El mandatario estadounidense se pronunció tras el anuncio de Zelenski sobre que Ucrania atacó el sábado dos plantas químicas y una fábrica de drones en las regiones rusas de Perm, Samara y Rostov, además de un depósito de petróleo, una estación de radares y un sistema Pantsir-S2.

Trump acusó a los ataques de Ucrania contra infraestructura energética rusa de “dañar al mundo”, además de asegurar que es la guerra entre Kiev y Moscú la que está causando problemas de desabastecimiento de diésel, no la guerra en Oriente Medio.

aseveró.

El impacto en la refinería de petróleo en Moscú dejó una sensación de vulnerabilidad en Rusia. Foto: AFP
El impacto en la refinería de petróleo en Moscú dejó una sensación de vulnerabilidad en Rusia. Foto: AFP

El objetivo de Ucrania en sus ataques a Rusia

El Ejército ucraniano también informó de un ataque contra una planta en la ciudad rusa de Toliatti, en la región de Samara, que es una de las mayores del complejo petroquímico ruso, según las informaciones de su página web.

Asimismo, las defensas antiaéreas rusas derribaron 230 drones ucranianos, según fuentes oficiales, que informaron también de ataques enemigos en al menos tres regiones con un muerto y varios heridos.

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