La Fiscalía Penal de Turno de Celendín informó que realiza diligencias en la I. E. David Sánchez Infante de Cajamarca para verificar junto con la Policía Nacional los daños en el inmueble tras un incendio ocurrido al interior del colegio.

El siniestro ocurrió luego de la detonación de explosivos, lo que generó el siniestro en el colegio que funcionaba como local de votación.

La explosión habría ocurrido aproximadamente a las 11:30 de la mañana, cuando varios ciudadanos se encontraban ejerciendo su derecho al sufragio. La Fiscalía indicó que no hay heridos.

A través de un comunicado, el Sistema Electoral, conformado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), condenaron el atentado ocurrido en la institución educativa en la provincia de Celendín.

“Reiteramos que nadie puede impedir el voto de la población. Todas las personas tienen derecho a votar libremente, sin amenazas ni intimidación alguna”, mencionó en su comunicado.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Penal de Turno de Celendín realiza diligencias en la I. E. David Sánchez Infante, Cajamarca, para verificar junto con la Policía Nacional los daños en el inmueble tras un incendio ocurrido al interior del colegio. Se constató que no hay heridos. https://t.co/577aiTEVl9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 4, 2026

¿Qué ocurrió?

Las primeras informaciones sobre el incidente indican que se habrían escuchado detonaciones antes de que el fuego se extendiera por las instalaciones del colegio. Las imágenes registradas durante la cobertura periodística evidenciaron que las llamas llegaron hasta el techo del inmueble y ocasionaron daños en aulas y otros ambientes habilitados como centros de votación.

Debido a la emergencia y al riesgo que representaba para los ciudadanos, miembros de mesa y personal a cargo del proceso electoral, las autoridades dispusieron la suspensión de la jornada de votación en dicho local.

Hasta ahora, no existe una confirmación oficial sobre la naturaleza de los objetos que habrían ocasionado las detonaciones. Las investigaciones deberán establecer si se trató efectivamente de explosivos, además de determinar las circunstancias en las que estos habrían sido ingresados al recinto.

Asimismo, se informó que la Policía Nacional habría intervenido y detenido a dos personas consideradas sospechosas luego del incidente ocurrido en el local de votación.

Las autoridades aún deberán esclarecer las circunstancias de estas intervenciones y establecer si existe algún vínculo entre los detenidos y las detonaciones registradas antes del incendio.