Esta mañana se registra un incendio en la maleza del acantilado de la Costa Verde, a la altura del parque Dodosola, en Miraflores, cerca de la subida Armendáriz y del centro comercial Larcomar, lo que ha generado el cierre de la vía con dirección de sur a norte.

La emergencia es atendida por 12 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desde las 9:15 horas de hoy domingo 4 de octubre.

Debido a la emergencia, y al cierre de ese tramo de la vía, se recomienda a los conductores que utilizan esta ruta que tomen sus previsiones y buscar vías alternas, especialmente quienes se movilizan hacia sus locales de votación por las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El fuego se registra en una zona de abundante vegetación y maleza seca del acantilado, lo que favorece la propagación de las llamas y genera una intensa humareda que puede ser observada desde distintos puntos de Miraflores, incluso en las inmediaciones del Parque Kennedy.

Los bomberos trabajan para controlar el incendio y llegar hasta la zona donde se habría iniciado el fuego, debido a la dificultad que representa el acceso al acantilado.

Entre los equipos utilizados se encuentra una escalera telescópica, mientras las unidades de emergencia realizan las labores necesarias para abastecerse de agua y evitar que las llamas continúen extendiéndose.

Incendio en Miraflores.

De acuerdo con información recogida en el lugar, algunos testigos señalaron que el incendio podría haberse originado por una fogata, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

También se mencionó como otra posibilidad el lanzamiento de una colilla de cigarro, por lo que las causas del siniestro deberán ser determinadas tras las investigaciones correspondientes.

La emergencia genera preocupación debido a la cercanía del área afectada con Larcomar, viviendas, hoteles y espacios públicos ubicados en la parte superior del acantilado, donde durante los domingos se registra gran afluencia de personas.

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona mientras permanezca el cierre de la vía y permitir el libre desplazamiento de los vehículos de emergencia que participan en las labores para controlar el incendio.