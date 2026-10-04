El fuego se registra en una zona de abundante vegetación y maleza seca del acantilado, lo que favorece la propagación de las llamas. (Foto: Roger García)
El fuego se registra en una zona de abundante vegetación y maleza seca del acantilado, lo que favorece la propagación de las llamas. (Foto: Roger García)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Esta mañana se registra un incendio en la maleza del acantilado de la Costa Verde, a la altura del parque Dodosola, en Miraflores, cerca de la subida Armendáriz y del centro comercial Larcomar, lo que ha generado el cierre de la vía con dirección de sur a norte.

Debido a la emergencia, y al cierre de ese tramo de la vía, se recomienda a los conductores que utilizan esta ruta que tomen sus previsiones y buscar vías alternas, especialmente quienes se movilizan hacia sus locales de votación por las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El fuego se registra en una zona de abundante vegetación y maleza seca del acantilado, lo que favorece la propagación de las llamas y genera una intensa humareda que puede ser observada desde distintos puntos de Miraflores, incluso en las inmediaciones del Parque Kennedy.

Entre los equipos utilizados se encuentra una escalera telescópica, mientras las unidades de emergencia realizan las labores necesarias para abastecerse de agua y evitar que las llamas continúen extendiéndose.

Incendio en Miraflores.
Incendio en Miraflores.

De acuerdo con información recogida en el lugar, algunos testigos señalaron que el incendio podría haberse originado por una fogata, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

La emergencia genera preocupación debido a la cercanía del área afectada con Larcomar, viviendas, hoteles y espacios públicos ubicados en la parte superior del acantilado, donde durante los domingos se registra gran afluencia de personas.

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona mientras permanezca el cierre de la vía y permitir el libre desplazamiento de los vehículos de emergencia que participan en las labores para controlar el incendio.

TE PUEDE INTERESAR

Locales comerciales en edificios corporativos: ¿dónde instalar un restaurante o café en Miraflores?
Teleférico de Miraflores en su fase final: según tipo de usuario se cobrará la tarifa
Miraflores permitirá depas más chicos: “grandes jugadores regresarán”, dice firma de Lima Top
Teleférico de Miraflores iniciaría operaciones a fines de agosto

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.