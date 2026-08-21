La apuesta más importante es el proyecto de Miraflores: un edificio de 20 pisos y 263 departamentos, el más grande que ha desarrollado la firma. (Foto: Quatro Inmibliaria)
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Edgar Velito
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El mercado de vivienda formal en Lima atraviesa uno de sus mejores momentos: la demanda crece más rápido que la oferta, las tasas hipotecarias se mantienen estables y los distritos consolidados concentran los lanzamientos. En ese escenario, Gonzalo Valdettaro, gerente general de Quatro Inmobiliaria, detalló a Gestión que la empresa superó la meta anual de ventas a mitad de año y alista su regreso a Lima Moderna con una cartera que apunta a duplicarse al 2030.

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