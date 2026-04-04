Su gerente general, Rodrigo Martínez, señaló que el año pasado fue especialmente positivo para la firma. “El 2025 ha sido un buen año. Hemos incrementado nuestra facturación un 30% respecto al año anterior . Ha sido un crecimiento bastante sólido, con un mix interesante en nuestros productos”, indicó a Gestión.

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La expectativa para este año mantener el crecimiento alcanzado, entre el 20% y el 30% . En cuanto a los proyectos que impulsarán este desempeño, el ejecutivo comentó que actualmente la compañía cuenta con cinco desarrollos en venta, de los cuales tres corresponden al segmento de oficinas y dos al residencial.

Los proyectos de oficinas se agrupan bajo la marca Time. “Tenemos Time Aramburú en San Isidro, Time Angamos frente a la Clínica Delgado y Time Benavides en la cuadra 20 de la avenida Benavides, en Miraflores”, precisó. En el segmento residencial, Marcan desarrolla Llanos Zapata 430 y Costa de Lima, ambos ubicados en Miraflores. Este último se sitúa en la avenida 28 de Julio, a dos cuadras del malecón.

En el rubro inmobiliario, la firma se orienta a un público específico. “Nosotros apuntamos a un segmento medio-alto. No hacemos vivienda de interés social; nuestra empresa no desarrolla proyectos VIS”, comentó. Además de los proyectos actualmente en venta, la empresa trabaja en tres nuevos desarrollos en etapa de lanzamiento, que incluyen un proyecto de oficinas en Miraflores, otro en San Isidro y un proyecto residencial de uso mixto en Miraflores .

Marcan prepara tres nuevos proyectos en Lima —dos de oficinas y uno de uso mixto— que demandarán una inversión cercana a S/ 340 millones. Foto: Andina

En qué etapa están los cinco proyectos de Marcan

En cuanto al avance de las obras, el gerente de Marcan señaló que actualmente tres proyectos ya se encuentran en construcción, mientras que los otros iniciarán trabajos en las próximas semanas . “Time Aramburú ya está en construcción. Time Angamos iniciará obras en aproximadamente tres semanas y Time Benavides a fines de abril. En vivienda, Llanos Zapata también está en construcción y se entregará en agosto de este año; es un proyecto de 21 departamentos. Por su parte, Costa de Lima iniciará obra próximamente”, mencionó.

Con este cronograma, la empresa prevé ejecutar todos sus desarrollos de manera simultánea durante el año. “Vamos a tener las cinco obras en paralelo, con entregas que se irán dando entre mediados de este año y el próximo”, añadió. Respecto al diseño de los proyectos de Marcan, el representante de la empresa mencionó, por ejemplo, que el proyecto Llanos Zapata incluye tipología poco frecuente en el área. “Tenemos departamentos de uno y tres dormitorios. Los de un dormitorio casi no tienen oferta en la zona, mientras que los de tres dormitorios alcanzan 130 m2 y 140 m2, un metraje que tampoco es habitual en proyectos nuevos”, argumentó.

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En el caso de Costa de Lima, la inmobiliaria ha optado por desarrollar departamentos más amplios que el promedio del mercado. “En proyectos nuevos de dos dormitorios en Miraflores normalmente encuentras unidades de 60 m2 o 70 m2. En Costa de Lima estamos ofreciendo 84 m2 y hasta 104 m2, apostando por espacios amplios”, sostuvo.

Esta decisión responde a la demanda detectada en el mercado de alquiler. “Las corredoras con las que trabajamos nos comentan que no hay suficiente oferta de departamentos cómodos para alquiler, especialmente para expatriados que llegan a Lima desde ciudades como Bogotá o Ciudad de México, donde están acostumbrados a metrajes más grandes”, esbozó.

Este tipo de producto también atrae a otro perfil de comprador. “Tenemos muchos clientes que están en etapa de nido vacío: personas que ya vendieron la casa familiar o cuyos hijos se independizaron y buscan mudarse a un departamento más práctico, pero sin reducir demasiado el espacio”, agregó.

En el segmento de oficinas, el desempeño comercial de Marcan viene siendo sido favorable, impulsado por el posicionamiento de la empresa en el formato boutique. “En oficinas nos va muy bien. Estamos prácticamente solos en el mercado de oficinas boutique. Ya hemos lanzado nuestro noveno proyecto y desarrollado más de 1,500 unidades entre oficinas boutique y consultorios médicos”, remarcó.

En cuanto a la demanda, el principal ejecutivo de la compañía alegó que existe un equilibrio entre compradores que adquieren los espacios para uso propio y quienes lo hacen como inversión. “En oficinas vemos que alrededor del 50% compra para uso propio y el otro 50% como inversión para alquiler”, contó.

Los edificios de oficinas boutique se han convertido en uno de los principales motores de crecimiento de la compañía. Foto: Andina

¿Cómo avanzan las ventas?

El avance comercial de los proyectos en curso se mantiene dentro de lo previsto. Llanos Zapata ya alcanza alrededor del 50% de ventas, mientras que Costa de Lima registra cerca del 35%. En el segmento de oficinas, Time Aramburú presenta aproximadamente 40% vendido y Time Angamos alrededor del 35%. Por su parte, Time Benavides, lanzado recientemente, registra 20% de ventas.

Martínez sostuvo que uno de los elementos diferenciadores de la compañía es el acompañamiento posterior a la entrega de los proyectos. “Nosotros administramos los edificios durante los primeros años, que son los más complejos mientras el proyecto se estabiliza. No se trata solo de entregar el inmueble y desaparecer, sino de acompañar a los propietarios durante ese proceso”, dijo.

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En paralelo, Marcan también avanza en el desarrollo de tres nuevos proyectos inmobiliarios que espera lanzar comercialmente durante el segundo semestre de este año , las que comprenden dos proyectos de oficinas —uno en San Isidro y otro en San Borja— y un desarrollo de uso mixto en Miraflores.

“Actualmente estamos en la etapa de desarrollo de anteproyectos, ingresándolos a las municipalidades para su evaluación. Al mismo tiempo, estamos cerrando la negociación para la compra de los terrenos”, aclaró. Las negociaciones por los predios se vienen trabajando desde hace varios meses. “Nuestro objetivo es lanzar los tres proyectos durante la segunda mitad del año, para comenzar con el proceso de preventa”, reiteró.

Posteriormente, las obras de construcción se iniciarían en 2027. “El desarrollo de especialidades y la etapa de preventa nos toma aproximadamente entre seis y ocho meses, que además es el periodo en el que completamos los niveles de preventa requeridos antes de iniciar la obra”, expuso.

Para el desarrollo de los tres nuevos proyectos, la compañía estima una inversión total de alrededor de S/ 340 millones, financiada con recursos propios, aportes de socios y financiamiento bancario . “En conjunto, estos tres proyectos representarán una inversión cercana a los S/ 340 millones, mientras que las ventas proyectadas alcanzarían aproximadamente S/ 460 millones de los cinco proyectos en marcha”, dijo.

La empresa apuesta por proyectos residenciales con mayor metraje que el promedio del mercado. Foto: Andina

Estrategia de crecimiento de Marcan

De cara al mediano plazo, Martínez señaló que la compañía continuará explorando oportunidades dentro del mercado inmobiliario, manteniendo su enfoque en productos diferenciados. “Nuestra mirada es seguir observando la ciudad y detectar oportunidades. El negocio inmobiliario es amplio: no es solo vivienda ni un solo tipo de producto”, afirmó.

En ese sentido, recordó que esa búsqueda de nichos fue lo que llevó a la empresa a desarrollar el formato de oficinas boutique, segmento en el que asegura que la compañía ha logrado posicionarse. “Esa curiosidad por explorar nuevos espacios nos llevó a desarrollar el producto de oficina boutique, donde hoy somos líderes. A partir de ahí también surgió la línea de consultorios médicos bajo el mismo formato”, argumentó.

En detalle, la empresa busca seguir impulsando proyectos de uso mixto, que combinan vivienda, oficinas y locales comerciales. “Los proyectos mixtos permiten atender distintos mercados dentro de un mismo desarrollo. Incluso tenemos clientes que compran el departamento y la oficina en el mismo edificio, lo que demuestra que es un formato que funciona muy bien”, comentó.

Aunque actualmente la compañía está concentrada en Lima, aunque no descarta retomar proyectos en otras regiones, especialmente en el segmento de oficinas . “Nos interesaría volver a provincias, pero probablemente con oficinas boutique, donde vemos una demanda interesante. En vivienda creemos que muchos mercados regionales ya tienen bastante oferta”, indicó. En ese sentido, una eventual expansión al interior del país podría concretarse hacia 2027 .

La compañía también evalúa oportunidades en otros formatos inmobiliarios, aunque todavía a nivel exploratorio. “No descartamos evaluar almacenes urbanos o depósitos, pero por ahora es una idea en etapa muy preliminar”, comentó

Donde sí ya existe una línea consolidada es en estacionamientos públicos, que forman parte de algunos de sus desarrollos. Actualmente, la empresa opera cuatro estacionamientos. “Es un negocio bastante estable, con un crecimiento sostenido. A medida que los edificios se ocupan y aumenta la actividad, la demanda de estacionamientos también crece”, explicó.

A esta cartera se sumarán dos nuevas operaciones en los proyectos Time Angamos y Time Benavides, una vez que culminen sus construcciones. “Esperamos que estas operaciones entren en funcionamiento hacia finales de 2027, lo que elevaría nuestra cartera a seis estacionamientos”, detalló.

Finalmente, el ejecutivo señaló que la empresa también evalúa a futuro el desarrollo de edificios de oficinas boutique destinados al alquiler, lo que representaría un nuevo paso en su modelo de negocio . “Hoy ya tenemos un conocimiento muy completo del producto: lo desarrollamos, lo vendemos y además administramos los edificios. El siguiente paso natural podría ser desarrollar un edificio para renta, aunque todavía es un proyecto en evaluación ”, concluyó.