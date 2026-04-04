La inmobiliaria desarrolla proyectos de oficinas boutique y vivienda dirigidos a un segmento medio-alto en Lima. Foto: Marcan Inmobiliaria
La inmobiliaria desarrolla proyectos de oficinas boutique y vivienda dirigidos a un segmento medio-alto en Lima. Foto: Marcan Inmobiliaria
Únete a nuestro canal
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Con más de dos décadas de experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, Marcan Inmobiliaria registró un crecimiento de dos dígitos en 2025, impulsado por el desarrollo de edificios residenciales y de oficinas boutique. ¿Qué planes se ha trazado la empresa para 2026 con el objetivo de mantener ese ritmo de expansión?

TE PUEDE INTERESAR

Lima Moderna en el foco de Alegra Inmobiliaria: US$50 millones en cinco proyectos
Caral aterriza en Uruguay: el avance de la inmobiliaria peruana y alianza con ACRES Finance
La Molina pone el túnel primero: el giro urbano que condiciona la inversión inmobiliaria

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.