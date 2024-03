Según Rodrigo Martínez, gerente general de Marcan, en el 2023 lograron una facturación de US$ 23 millones en ventas y la meta se llegó a concretar debido a la variedad de oferta que tenían en el mercado.

“Estamos equilibrados en productos en distritos de Lima Top y Lima Moderna. Tenemos oficinas boutique en Surco y Miraflores y consultorios médicos en Pueblo Libre. Si un mes no de vendíamos oficinas, por ejemplo, la venta de consultorios o viviendas compensaban la baja”, refiere.

Lima Top como sede de nuevos proyectos

Si bien Marcan ha apostado por tener presencia en distritos como Breña y Pueblo Libre, este 2024 su foco de atención se centrará en Lima Top: “Tenemos 4 nuevos proyectos por desarrollar en San Isidro y en Miraflores. Son 3 edificios de vivienda y uno con oferta de oficinas. Esperamos que al finalizar el año ya hayamos iniciado con la construcción de dos de ellos”.

El gerente general de la compañía detalla que San Isidro tendrá un proyecto inmobiliario de 10 pisos con 80 departamentos de 1 a 3 dormitorios. El metraje de las viviendas oscilará entre los 80 a 150 m2, mientras que el ticket promedio será de US$ 160,000 a US$ 250,000.

Por su parte, Miraflores tendrá 3 nuevos proyectos. Dos propuestas de vivienda con edificios de 8 y 15 pisos con 25 y 63 departamentos, respectivamente. En este caso, la inmobiliaria también tiene una oferta que va de 1 a 3 dormitorios en espacios de 80 a 180 m2.

“Nuestros proyectos se caracterizan por el diseño. Priorizamos el diseño desde la arquitectura, el diseño de interior y el funcionamiento del edificio, a través de los manuales y las reglas. Además, hemos empezado a ofrecer la administración de los proyectos de manera temporal por el primer año. Eso le da una seguridad al propietario de que, incluso después de la venta, seguimos pendientes del proyecto y de su correcto desarrollo”, comenta Martínez.

La diversificación de Marcan

La apuesta por el desarrollo inmobiliario de consultorios médicos ha sido un acierto para Marcan. Así lo asegura el gerente general, quien refiere que las ventas de este producto representan el 30% de las transacciones totales.

“Estamos en la búsqueda de nuevos terrenos para desarrollar otro proyecto como Qualis (Pueblo Libre), que ha tenido una gran aceptación. Este proyecto está ubicado en la Av. Brasil, frente al Hospital Militar y cerca a otros centros de salud como el hospital de la Policía y el hospital del Niño y queremos encontrar uno con las mismas características de ubicación y alto tránsito”, apunta Martínez.

Mientras tanto, la compañía iniciará este año la ejecución de su edificio de 10 pisos con 60 oficinas que tendrán un precio promedio US$ 95,000. Con esta apuesta, la inmobiliaria suma un nuevo proyecto de oficinas boutique en Lima Top, donde también aplican las mismas condiciones de desarrollo con la iniciativa de los consultorios médicos.

“La diversificación nos ha funcionado porque nuestro sello, que es el diseño, está presente en cada uno de nuestros proyectos. El diseño funcional de los edificios de vivienda, de las oficinas y de los consultorios es fundamental para la decisión de compra del cliente”, comenta el gerente.

Crece demanda por proyectos terminados

Marcan no ha registrado una desaceleración en sus ventas durante el 2023. Según Martínez, esto se debe al tipo de producto que ofrecen y a que la mayoría de sus proyectos ya están terminados. “Hay mucha demanda de proyectos terminados, debido al ruido que ha habido en los últimos meses por la paralización de algunas iniciativas. La absorción de proyectos terminados es mayoritaria en nuestro caso, porque hay clientes que no quieren pagar una cuota hipotecaria del alquiler. Además, muchos de ellos desconfían del producto cuando está en planos, debido a que no saben cómo va a terminar o qué cambios podrá tener”, detalla.

Según Martínez, esta demanda de proyectos terminados no se da únicamente en Lima Top, sino también en distritos de Lima Moderna como Breña y Pueblo Libre: “Pese a que el precio del producto final es más alto que el que se tiene cuando está en planos, la mayoría de clientes opta por esta opción. Nuestra velocidad de venta es mucho mayor cuando el proyecto está terminado”, finaliza.

SOBRE EL AUTOR Xenia Martinez Periodista curiosa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en coberturas políticas, sociales y de economía para diversas plataformas (web, radio y televisión). Actualmente, en cubro los sectores inmobiliarios, retail, startups, tecnología, gastronomía y managment en la secciones Negocios y Estilos, del diario Gestión.

