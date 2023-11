El mercado de oficinas B+ en el Perú atravesó una senda de fluctuaciones a lo largo del tercer trimestre del año. De acuerdo con el último informe realizado por RE Propiedades, a pesar de un ligero descenso, la absorción neta se mantiene en niveles positivos, al alcanzar los 27,265 metros cuadrados de oficinas útiles en el tercer trimestre.

El indicador acumulado en los primeros tres trimestres del 2023 asciende a 70,441 m2, generando un ajuste en la tasa de disponibilidad, que disminuyó 1.9 puntos porcentuales y se situó por debajo del 20%. Las colocaciones totales en el tercer trimestre superaron los 29,000 m2, acumulando al cierre de este periodo cerca de 79,000 m2 de oficinas útiles.

Durante el tercer trimestre de 2023, se anticipa que tres proyectos, ubicados en los submercados Miraflores y Sanhattan (San Isidro), iniciarán operaciones antes de fin de año, aportando aproximadamente 16,000 m2 al inventario. De cara al primer semestre del próximo año, se espera el inicio de operaciones de un nuevo edificio en el submercado Nuevo Este (Surco).

(Foto: Pexels)

Rendimiento en precios

Las oficinas de categoría B+ experimentaron un aumento en el precio promedio: alcanzaron los US$ 13.9 por m2, un 0.7% más que en el trimestre anterior y un significativo 5.7% superior al mismo periodo del año anterior.

En el tercer trimestre del año, el precio promedio de renta (asking price) de las oficinas en esta categoría llegó a US$ 19 por metro cuadrado en Barranco, mientras que en Lince, San Miguel y La Victoria la oferta en renta se mantiene en promedio en US$ 11.0 por m2.

Al finalizar dicho periodo, el inventario de oficinas en este segmento se mantuvo constante en 917,000 m2, distribuido en 157 edificios.

