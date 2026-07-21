La expansión proyectada por la compañía se apoya en un desempeño favorable durante la primera mitad del año. En lo que va del 2026, Aurora ha vendido más de 50 unidades y prevé cerrar el ejercicio con un crecimiento cercano al 20%. “Los distritos de Lima Top suelen tener una caída en verano; sin embargo, nosotros hemos mantenido un ritmo de ventas bastante bueno, superior a los veranos de los últimos cinco años”, señaló Xavier Barrón de Olarte, gerente general de Aurora Grupo Inmobiliario.

La compañía prevé cerrar la compra de uno o dos terrenos antes de finalizar el año para desarrollar nuevos proyectos en 2027. (Foto: Aurora Grupo Inmobiliario)

Cinco nuevos proyectos en Miraflores

Miraflores continúa siendo el principal eje de crecimiento de Aurora Grupo Inmobiliario. Actualmente, la desarrolladora cuenta con cinco proyectos activos en el distrito: tres en construcción —Parque Córdoba, Wanderen y Vasco Núñez— y dos lanzamientos recientes, Merino y San Fernando, que iniciarán obras durante el último trimestre del año. “Actualmente tenemos cinco proyectos en carrera (...) Eventualmente tendremos los cinco proyectos en obra a fin de año”, destacó Xavier Barrón de Olarte.

El avance comercial de estos desarrollos respalda la apuesta de la compañía por Miraflores. Vasco Núñez registra un 80% de unidades vendidas pese a encontrarse en etapa de excavación, mientras que Wanderen alcanza un 60% y Parque Córdoba se encuentra entre 85% y 90% colocado. A ello se suman los proyectos Merino y San Fernando, este último con más del 20% de ventas a pocas semanas de su lanzamiento, una velocidad superior a la del mercado, según el ejecutivo.

La empresa apuesta por proyectos residenciales de escala intermedia frente a los desarrollos masivos. (Foto: Aurora Inmobiliaria)

Regreso a Lima Moderna y nuevos proyectos para 2027

Aurora busca recuperar la presencia que tuvo antes de la pandemia en Lima Moderna. La inmobiliaria prevé concretar la compra de uno o dos terrenos antes de finalizar el año para desarrollar nuevos proyectos en 2027, con foco en Magdalena y Jesús María, aunque también evalúa oportunidades en Pueblo Libre y San Miguel. En Magdalena, el interés se concentra en las zonas cercanas a la avenida Salaverry y el centro comercial Real Plaza Salaverry, mientras que en Jesús María apunta al entorno de la avenida San Felipe y el Campo de Marte. “Nos interesa mantener una proporción de dos proyectos en Miraflores por uno en Lima Moderna”, señaló Xavier Barrón de Olarte.

La apuesta estará enfocada en proyectos residenciales de escala intermedia, con edificios de alrededor de 15 pisos, entre 60 y 80 viviendas y departamentos desde los 40 m². “No nos interesan proyectos de 200 o 400 departamentos; buscamos desarrollos que nos permitan mantener nuestro valor agregado”, explicó el ejecutivo. Para ello, la empresa priorizará terrenos con atributos diferenciales, como cercanía a parques, centros comerciales o vías principales.

Inversión y apuesta por el desarrollo residencial en Lima

Para sostener su crecimiento en los próximos años, Aurora prevé invertir entre S/15 millones y S/20 millones en la adquisición de nuevos terrenos. La compañía busca concretar la compra de dos o tres lotes en el corto plazo como parte de su estrategia para fortalecer su cartera de proyectos y asegurar futuras oportunidades de desarrollo. “Invertiremos entre 15 y 20 millones en nuevas compras en Miraflores en los próximos 90 días”, adelantó Xavier Barrón de Olarte.

Pese a sus planes de expansión, Aurora mantendrá su apuesta por el segmento residencial. La compañía descarta desarrollar oficinas, ingresar a provincias o expandirse al extranjero, y concentrará su crecimiento en Lima. “Nos quedaremos en temas residenciales en Miraflores y Lima Moderna”, afirmó Xavier Barrón de Olarte. Como excepción, evalúa un eventual proyecto de usos mixtos que combine comercio y vivienda.

El nuevo comprador redefine el mercado residencial

El perfil del comprador también ha cambiado. Según Xavier Barrón de Olarte, el inversionista ha perdido protagonismo y hoy cerca del 90% de las compras corresponde a clientes que buscan una vivienda para uso propio. “Ha disminuido el cliente inversionista; hoy el 90% es para primera vivienda”, afirmó. Entre los principales compradores destacan jóvenes de entre 25 y 40 años y adultos mayores que optan por mudarse a departamentos más pequeños y mejor ubicados.

A la par, el consumidor es cada vez más informado y exigente. Los compradores revisan el historial de las inmobiliarias, solicitan modificaciones en los planos y demandan mayores estándares de calidad. “Hoy el mercado nos obliga a ser flexibles con esas personalizaciones”, señaló Barrón. En ese contexto, atributos que antes eran diferenciadores, como los acabados de cuarzo o las cocinas equipadas, se han convertido en estándares del mercado.