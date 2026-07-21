La inmobiliaria prepara nuevos proyectos residenciales en Magdalena y Jesús María para 2027. (Foto: Aurora Grupo Inmobiliario)
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Sandra Reyes
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Tras consolidar su crecimiento en Miraflores, Aurora Grupo Inmobiliario prepara una nueva etapa de expansión. La desarrolladora retomará su presencia en Lima Moderna con futuros desarrollos en Magdalena y Jesús María a partir del 2027, mientras avanza en la adquisición de nuevos terrenos y proyecta invertir hasta S/20 millones para fortalecer su cartera de proyectos. ¿Cuáles son los planes que marcarán esta nueva fase de crecimiento?

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