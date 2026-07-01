Los proyectos de Chacarilla están dirigidos al segmento premium, con tickets superiores a US$300,000. (Foto: Grupo Dicon)

Para el periodo 2026-2027, Dicon enfocará su estrategia en la ejecución de proyectos previamente activados, luego de adelantar lanzamientos y preventas durante el 2025. Actualmente, la compañía mantiene entre seis y siete desarrollos en construcción, entre ellos Aurul, Espacio, Monterreal y Monteblanco en Chacarilla (Surco), una de sus principales apuestas en Lima Top. Estos proyectos boutique, de aproximadamente 24 unidades cada uno, tienen cronogramas de entrega que se extenderán entre este año y julio de 2027. A ellos se suman iniciativas en Vista Alegre y Ramón Castilla, también en Surco, orientadas a segmentos de menor ticket.

Según explicó Leonel Estrada, CEO de Dicon, el objetivo fue dejar encaminada la ejecución de los proyectos antes del proceso electoral. En paralelo, la empresa prevé entregar durante este año un proyecto en Lince y mantener activos entre seis y ocho desarrollos en Lima. “Este es un año de ejecución”, señaló el ejecutivo, tras indicar que la compañía proyecta un crecimiento de al menos 15% en 2026 y una facturación de entre US$6 millones y US$8 millones impulsada por los proyectos actualmente en cartera.

Surco y San Borja concentran las principales zonas de interés para futuras adquisiciones. (Foto: Grupo Dicon)

Compra de terrenos y nuevas zonas de interés en Lima

Dicon prevé adquirir tres terrenos durante el segundo semestre de 2026, los cuales servirán para desarrollar los proyectos que lanzará posteriormente. Según explicó Leonel Estrada, la decisión estará vinculada al escenario político y económico que se configure tras las elecciones, ya que la empresa evalúa mantener su apuesta por el segmento premium de Chacarilla o reforzar la oferta de vivienda de necesidad en Surco. “Para la segunda mitad del año sí deberíamos estar comprando terrenos”, señaló el ejecutivo.

Las zonas bajo evaluación se concentran principalmente en Surco y San Borja, donde la inmobiliaria busca reforzar su presencia. Además, avanza en un terreno en Jesús María y mantiene interés por regresar a Pueblo Libre. Dentro de Surco, la empresa también observa oportunidades en Surco Viejo y en el entorno de la ampliación de la Vía Expresa, una zona que, según Estrada, podría convertirse en un importante foco de crecimiento inmobiliario. “Va a ser un foco de crecimiento increíble”, afirmó.

Proyectos más grandes y diversificación de segmentos

Dicon prepara una nueva etapa de crecimiento enfocada en proyectos de mayor escala. Sin abandonar su especialización en desarrollos boutique, la compañía prevé pasar de edificios de 20 a 24 departamentos a proyectos de entre 30 y 40 unidades. “Nuestra expansión va más en la dimensión de los proyectos que en la cantidad”, señaló Leonel Estrada.

La estrategia también contempla reforzar su presencia en distintos segmentos del mercado. En Surco, la inmobiliaria busca consolidar una oferta que abarque viviendas valorizadas entre US$120,000 y US$160,000, unidades de entre US$160,000 y US$250,000, y proyectos premium con tickets superiores a US$300,000, como los que actualmente desarrolla en Chacarilla. “La mejor manera de no tener turbulencias es estar en todos los segmentos”, afirmó Estrada.

Expansión hacia el 2030 y posible internacionalización

Como parte de su hoja de ruta al 2030, el grupo inmobiliario Dicon busca consolidar su presencia en tres regiones del país, luego de fortalecer su operación en Lima. Según explicó Estrada, el mercado peruano aún ofrece amplio espacio para crecer, por lo que la prioridad seguirá siendo expandirse a nivel nacional antes de dar el salto al exterior.

En paralelo, la compañía ya explora oportunidades internacionales tras participar en ferias inmobiliarias en Panamá y Argentina. No obstante, Panamá se perfila como el mercado con mayor potencial por la estabilidad de su economía y el dinamismo de su sector inmobiliario. “Es como un ‘Miami chiquito’ y es estable. Si tuviera que elegir un punto para un primer proyecto fuera, sería Panamá”, señaló Estrada.