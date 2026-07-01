Dicon cerró el 2025 con un crecimiento de 30% frente al año anterior. (Foto: Grupo Dicon)
Dicon cerró el 2025 con un crecimiento de 30% frente al año anterior. (Foto: Grupo Dicon)
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Sandra Reyes
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Mientras gran parte del sector inmobiliario apuesta por proyectos de gran escala, el grupo inmobiliario Dicon ha consolidado una propuesta enfocada en desarrollos boutique. La compañía alista una nueva etapa de expansión para el periodo 2026-2027, con hasta siete proyectos en ejecución, la compra de nuevos terrenos en Lima y una mayor presencia fuera de la capital mediante desarrollos de vivienda social. ¿Qué novedades prepara?

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