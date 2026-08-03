Con 25 años en el mercado, el grupo inmobiliario acumula 17 proyectos entregados y más de 700 unidades entre departamentos, oficinas y locales comerciales. (Foto: Soho Inmobiliaria)
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Edgar Velito
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Soho Inmobiliaria, con 25 años en el mercado, avanza en la comercialización de sus dos proyectos activos en Miraflores mientras define su estrategia de expansión para el próximo año. Su gerente comercial, Rodrigo Valdez, detalla a Gestión las cifras de inversión, las metas de ventas del semestre y la apuesta de la compañía por un formato que busca atender la brecha entre oferta y demanda en el segmento comercial de Lima Top.

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