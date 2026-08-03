La inmobiliaria cerró el primer semestre con el lanzamiento de La Mar 11 como principal motor de su estrategia comercial. El proyecto, ubicado en Miraflores, representa una inversión aproximada de poco más de US$ 18 millones y ya tiene colocado cerca del 30% de sus unidades en apenas unos meses de comercialización, aún antes de iniciar la construcción.

“Eso nos confirma es que existe una demanda muy grande por espacios de este tipo, una demanda que en los últimos años quizá no ha sido muy atendida, porque la oferta nueva de edificios de oficinas boutique y espacios comerciales en los últimos cuatro años ha sido bastante baja”, señala Rodrigo Valdez, gerente comercial de Soho Inmobiliaria.

Rodrigo Valdez, gerente comercial de Soho Inmobiliaria.

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Soho invierte US$ 18 millones en oficinas boutique y “backstores”

La Mar 11 es un proyecto de uso mixto de carácter fundamentalmente comercial, compuesto por 130 unidades en total: 75 oficinas boutique, 51 “backstores” y cuatro locales comerciales en el primer piso. La distribución del edificio, de diez pisos más azotea, ubica los locales comerciales en la planta baja, los backstores del piso dos al cinco, y las oficinas boutique del piso seis al diez.

Los backstores, un término acuñado por la propia compañía, son espacios comerciales interiores sin puerta a la calle. “Están dirigidos a todos estos negocios que operan digitalmente, que venden por internet y que atienden por citas”, explicó Valdez.

“Lo que este proyecto trae como innovación es la combinación de las oficinas tradicionales administrativas boutique con este concepto de backstores, que tiene un tratamiento comercial y de áreas comunes mucho más pensado para este tipo de logística y atención”, añadió.

Se trata de un concepto que, según Valdez, ya operaba de manera informal en el mercado. “Lo vemos en San Isidro y Miraflores, edificios que no fueron diseñados para ello pero que han sido adaptados porque la necesidad existe. Lo que hemos hecho es diseñar un producto desde cero pensado en este tipo de negocio”, precisó.

La empresa ya cuenta con la licencia de construcción y prevé iniciar la demolición de las edificaciones actuales en julio de 2026, con entrega proyectada hacia marzo de 2028.

La compañía fue pionera en el formato: su primer edificio de oficinas boutique en Lima, el Soho La Mar 1, se entregó en 2013.

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Soho Inmobiliaria proyecta crecer 20% en ventas con La Mar 11 y Living Soho

Actualmente Soho mantiene dos proyectos en comercialización. Además de La Mar 11, la compañía desarrolla Living Soho, un proyecto residencial de 37 departamentos ubicado cerca de la Huaca Pucllana (Miraflores), con entrega prevista para el primer trimestre de 2027.

“Somos una inmobiliaria boutique, es decir, estamos enfocados en no desarrollar múltiples proyectos en simultáneo. Nos enfocamos entre uno a dos proyectos y procuramos tener una nueva entrega de edificio cada año”, explicó Valdez.

Bajo ese modelo, la inmobiliaria colocó cerca de 40 a 45 unidades en el primer semestre entre ambos desarrollos, con un crecimiento interanual en ventas en el orden del 15%. La Mar 11 ha registrado una velocidad de aproximadamente nueve unidades mensuales durante sus primeros meses, aunque la compañía estima una velocidad crucero (ritmo de venta constante) de entre cinco y seis unidades al mes.

Para el segundo semestre, Soho proyecta colocar entre 30 y 35 unidades adicionales entre ambos proyectos, lo que significaría un crecimiento aproximado del 20% en ventas respecto al mismo periodo del año anterior.

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¿Uso mixto o residencial? Soho busca suelo en Miraflores

Valdez sostuvo que el formato de oficina boutique ganó tracción tras la pandemia. “La necesidad de espacios de oficinas evolucionó. Las empresas ya no pensaban en más metros cuadrados (m2), sino en que sean más eficientes, más inteligentes, por las nuevas modalidades híbridas de trabajo. El producto oficina boutique es la respuesta perfecta a esta nueva demanda”, afirmó.

Esa evolución se refleja en la brecha entre oferta y demanda. “Entre el 2022 y el 2025 hubo una demanda efectiva de oficinas boutique o clase B de más de 200,000 m2, y la oferta nueva no pasó de los 50,000. Hay un espacio muy grande por satisfacer”, indicó el gerente comercial.

De cara al próximo año, Soho continúa la búsqueda activa de suelo para un desarrollo comercial similar a La Mar 11, sin descartar un segundo proyecto residencial en zonas con buena proyección de revalorización. La compañía apunta a mantener inversiones por proyecto de entre US$ 15 y 20 millones, ya sea en un desarrollo de gran escala o en dos proyectos simultáneos de menor dimensión.

Miraflores y Lima Top se mantienen como eje central: “Nos hemos concentrado fundamentalmente en Miraflores porque creemos que existe siempre una plusvalía muy alta, por su consolidación de servicios y accesos”, apuntó Valdez.

“Nuestra filosofía de desarrollo no parte de un producto específico, sino de una necesidad de la sociedad y las nuevas tendencias de vivienda y trabajo, para anticiparnos y pensar qué va a necesitar el mercado en los próximos diez años”, añadió.

DATO CLAVE.

Operación. Con 25 años en el mercado, el grupo inmobiliario acumula 17 proyectos entregados y más de 700 unidades entre departamentos, oficinas y locales comerciales. La compañía fue pionera en el formato: su primer edificio de oficinas boutique en Lima, el Soho La Mar 1, se entregó en 2013.

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