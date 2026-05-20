Actual Inmobiliaria cerró el primer cuatrimestre del 2025 por encima de sus metas comerciales y proyecta cerrar el año con nuevos proyectos inmobiliarios. Foto: Actual Inmobiliaria
Actual Inmobiliaria cerró el primer cuatrimestre del 2025 por encima de sus metas comerciales y proyecta cerrar el año con nuevos proyectos inmobiliarios. Foto: Actual Inmobiliaria
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

La inmobiliaria de capitales chilenos Actual Inmobiliaria, con más de diez años de presencia en el mercado peruano, cerró el primer cuatrimestre del año superando sus metas comerciales. La empresa mantiene actualmente seis proyectos en proceso de venta, entre unidades ya construidas y otras en planos, distribuidos en Chorrillos, Miraflores, Jesús María, Lince y Magdalena. A ese portafolio se suma ahora una nueva etapa de crecimiento: la firma ya tiene en carpeta el desarrollo de proyectos adicionales. ¿Apostará por consolidar su presencia en los distritos donde ya opera, o buscará nuevas zonas?

TE PUEDE INTERESAR

Actual Inmobiliaria con foco en Lima Moderna: los distritos para nuevos desarrollos
Empresas de construcción: aumenta optimismo de proveedores, ¿y las inmobiliarias e infraestructura?
Protecta Security: “En inversiones inmobiliarias tenemos el 25% del portafolio”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.