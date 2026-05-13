El segmento de la hotelería de lujo comienza a ganar mayor terreno en Perú. Una muestra de ello es la reciente apuesta de diversas cadenas internacionales por introducir y fortalecer sus marcas premium en el país, impulsadas por una creciente demanda tanto de viajeros internacionales como de consumidores locales que buscan experiencias exclusivas. Hilton y Meliá ya han dado pasos en esa dirección y ahora Marriott International se suma a esta tendencia con una decisión estratégica para reforzar su presencia en el mercado peruano. ¿De qué se trata?

En detalle, la cadena hotelera decidió que el actual JW Marriott Hotel Lima (Miraflores) pase a operar bajo la marca The Ritz-Carlton, Lima. En paralelo, el The Westin Lima Hotel & Convention Center (San Isidro) será reposicionado como el nuevo JW Marriott Hotel Lima . Está previsto que ambas conversiones se concreten oficialmente en 2028.

Según Marriott International, The Ritz-Carlton, Lima se convertiría en la segunda propiedad de esta marca en Sudamérica. Para la compañía, estas incorporaciones reforzarán la presencia de Lima dentro de su portafolio global de lujo, en un momento en que la región viene ganando protagonismo en el mercado de viajes premium.

“La transformación de ambas propiedades representa un hito para la evolución de la hospitalidad en Lima y refuerza la creciente presencia de la ciudad en el mapa global de viajes como un dinámico centro urbano”, señaló Walter Regidor, vicepresidente regional para Centroamérica y Sudamérica de Marriott International.

En esa línea, sostuvo que, a medida que los viajeros buscan destinos de lujo fuera de los mercados tradicionales, Lima destaca por su riqueza cultural, su posicionamiento gastronómico y su vibrante vida urbana.

El hotel The Westin Lima Hotel & Convention Center, en San Isidro, será reposicionado como el nuevo JW Marriott Hotel Lima. Foto: Andina.

¿Qué hay detrás de esta estrategia?

Marriott destacó además que el reposicionamiento del The Westin Lima Hotel & Convention Center como JW Marriott Hotel Lima forma parte de su estrategia de expansión en el segmento de lujo en la región. La propiedad buscará incorporar el enfoque de la marca centrado en bienestar, servicio y experiencias de viaje dentro del principal distrito financiero y de convenciones de la capital.

Asimismo, la compañía indicó que el nuevo JW Marriott Hotel Lima contribuirá a consolidar Paseo Begonias como un destino urbano de uso mixto, integrando oficinas, comercio y oferta hotelera.

Con estas conversiones, Marriott también amplía su presencia de lujo en Perú, donde ya opera propiedades en Cusco y Paracas, entre ellas, Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa; JW Marriott El Convento Cusco; Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel, y Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort.