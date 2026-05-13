El actual JW Marriott Hotel Lima, ubicado en Miraflores, se convertirá en The Ritz-Carlton, Lima a partir de 2028. Foto: Andina.
El actual JW Marriott Hotel Lima, ubicado en Miraflores, se convertirá en The Ritz-Carlton, Lima a partir de 2028. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El segmento de la hotelería de lujo comienza a ganar mayor terreno en Perú. , impulsadas por una creciente demanda tanto de viajeros internacionales como de consumidores locales que buscan experiencias exclusivas. y ya han dado pasos en esa dirección y ahora se suma a esta tendencia con una decisión estratégica para reforzar su presencia en el mercado peruano. ¿De qué se trata?

En detalle, la cadena hotelera decidió que el actual JW Marriott Hotel Lima (Miraflores) pase a operar bajo la marca The Ritz-Carlton, Lima. En paralelo, el The Westin Lima Hotel & Convention Center (San Isidro) será reposicionado como el nuevo JW Marriott Hotel Lima. Está previsto que ambas conversiones se concreten oficialmente en 2028.

Según Marriott International, The Ritz-Carlton, Lima se convertiría en la segunda propiedad de esta marca en Sudamérica. Para la compañía, estas incorporaciones reforzarán la presencia de Lima dentro de su portafolio global de lujo, en un momento en que la región viene ganando protagonismo en el mercado de viajes premium.

LEA TAMBIÉN: ¿Viaje de negocios?: La sinergia entre el relajo y el trabajo que ofrece Santo Domingo

La transformación de ambas propiedades representa un hito para la evolución de la hospitalidad en Lima y refuerza la creciente presencia de la ciudad en el mapa global de viajes como un dinámico centro urbano”, señaló .

En esa línea, sostuvo que, a medida que los viajeros buscan destinos de lujo fuera de los mercados tradicionales, Lima destaca por su riqueza cultural, su posicionamiento gastronómico y su vibrante vida urbana.

El hotel The Westin Lima Hotel & Convention Center, en San Isidro, será reposicionado como el nuevo JW Marriott Hotel Lima. Foto: Andina.
El hotel The Westin Lima Hotel & Convention Center, en San Isidro, será reposicionado como el nuevo JW Marriott Hotel Lima. Foto: Andina.

¿Qué hay detrás de esta estrategia?

Marriott destacó además que el reposicionamiento del The Westin Lima Hotel & Convention Center como JW Marriott Hotel Lima forma parte de su estrategia de expansión en el segmento de lujo en la región. La propiedad buscará incorporar el enfoque de la marca centrado en bienestar, servicio y experiencias de viaje dentro del principal distrito financiero y de convenciones de la capital.

Asimismo, la compañía indicó que el nuevo JW Marriott Hotel Lima contribuirá a consolidar Paseo Begonias como un destino urbano de uso mixto, integrando oficinas, comercio y oferta hotelera.

LEA TAMBIÉN: Marriott en Perú con proyectos a paso lento: ¿cuándo realizará nuevas aperturas?

Con estas conversiones, Marriott también amplía su presencia de lujo en Perú, donde ya opera propiedades en Cusco y Paracas, entre ellas, ; ; , y

TE PUEDE INTERESAR

Semana Santa: prevén llegada de 60,000 visitantes a Paracas y que hoteles se ocupen al 100%
Reservas en hoteles y más en Semana Santa: ¿pueden cambiar condiciones después de confirmar?
Promperú busca que inversión extranjera abra nuevos hoteles por US$ 347 millones: ¿en dónde?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.