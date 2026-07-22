Como parte de esa estrategia, la compañía afirma que entre el 2025 y el 2026 casi quintuplicó su stock de departamentos disponibles para la venta , impulsado por el lanzamiento de nuevos proyectos y por un incremento en la cantidad de unidades desarrolladas en cada uno de ellos.

“Hemos duplicado nuestra cantidad de proyectos, pero también aumentado el número de departamentos por proyecto. Eso nos ha permitido casi quintuplicar nuestro stock”, señaló Karianna Rodríguez, gerente general del Grupo Santa María.

La meta para este año es incrementar en 35% la facturación respecto al 2025, un objetivo que implicará elevar el ritmo de colocación de unidades, especialmente en proyectos con tickets de menor valor.

Grupo Santa María proyecta crecer 35% en ventas durante el 2026 y mantiene seis proyectos en comercialización en Lima Metropolitana y San Bartolo. Foto: Grupo Santa María.

Vivienda social gana protagonismo

Uno de los principales cambios en la estrategia del grupo es el creciente peso que tendrá la vivienda de interés social dentro de su portafolio.

La empresa acaba de ingresar a este segmento con Solaris, un proyecto ubicado en Chorrillos que supera las 300 unidades y que, según Rodríguez, representa una de las iniciativas más importantes para la compañía en esta nueva etapa.

La experiencia obtenida con este desarrollo será determinante antes de replicar el modelo en otros distritos de Lima, incluyendo eventuales proyectos en Lima Norte y Lima Este.

“Queremos consolidar este proyecto en velocidad de ventas para luego incursionar en nuevos distritos con este mismo tipo de vivienda”, explicó.

No obstante, la ejecutiva remarcó que la estrategia continuará siendo multisegmento. Además de la vivienda social, la empresa seguirá desarrollando proyectos dirigidos a segmentos medio, medio-alto y premium, adaptando su oferta a la evolución de la demanda.

Seis proyectos activos

Actualmente, Grupo Santa María mantiene seis proyectos en comercialización, ubicados en distintos distritos de Lima Metropolitana y también en San Bartolo, donde desarrolla el proyecto Miramar.

Según explicó Rodríguez, la empresa contempla invertir entre US$ 20 millones y US$ 25 millones , considerando adquisición de terrenos y capital de trabajo, durante el periodo comprendido entre julio del 2026 y julio del 2027 .

A ello se suma la compra de tres terrenos concretada entre finales del año pasado y el presente año, sobre los cuales ya se desarrollan nuevos proyectos. Paralelamente, la inmobiliaria continúa evaluando oportunidades para seguir ampliando su banco de terrenos, con Lima Metropolitana como prioridad.

En cuanto a su pipeline, la ejecutiva confirmó que el grupo prevé lanzar dos nuevos proyectos adicionales durante este año, aunque aún evitó precisar los distritos donde estarán ubicados.

Expectativas para el 2027

De cara al próximo año, Grupo Santa María mantiene una visión optimista sobre la evolución del negocio.

Tras proyectar un crecimiento de 35% en ventas durante el 2026, la empresa estima que en el siguiente ejercicio podría registrar un incremento adicional cercano al 25%, apoyado en la comercialización de su cartera actual y en los nuevos desarrollos que ingresarán al mercado.

Grupo Santa María proyecta crecer 35% en ventas durante el 2026 y mantiene seis proyectos en comercialización en Lima Metropolitana y San Bartolo. Foto: The Grand - Grupo Santa María.

La inmobiliaria sostiene que la amplitud de su portafolio —con proyectos en Miraflores, San Isidro, Santa Catalina, Chorrillos y San Bartolo— le permite atender distintos perfiles de compradores y reducir la exposición a los ciclos propios de determinados segmentos.

Rodríguez añadió que, históricamente, el segmento medio-bajo ha mostrado una mayor resiliencia frente a episodios de incertidumbre política, razón por la cual continuará siendo uno de los principales focos de desarrollo de la empresa, sin dejar de evaluar oportunidades en segmentos de mayor valor.

Nuevos negocios para diversificar ingresos

Más allá del desarrollo inmobiliario, Grupo Santa María busca consolidar una nueva unidad de negocios basada en la prestación de servicios especializados.

Durante este año comenzó a ofrecer servicios de construcción para terceros, aprovechando la experiencia adquirida en la ejecución de sus propios proyectos. A ello suma servicios de comercialización y marketing inmobiliario, con la expectativa de convertir estas actividades en un nuevo motor de crecimiento.

En paralelo, la empresa viene reforzando el uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones comerciales, identificar tendencias de mercado y optimizar indicadores vinculados con ventas y desarrollo de productos.