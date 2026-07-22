Grupo Santa María proyecta crecer 35% en ventas durante el 2026 y mantiene seis proyectos en comercialización en Lima Metropolitana y San Bartolo. Foto: Grupo Santa María.
Grupo Santa María proyecta crecer 35% en ventas durante el 2026 y mantiene seis proyectos en comercialización en Lima Metropolitana y San Bartolo. Foto: Grupo Santa María.
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Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

En un mercado inmobiliario que continúa ajustándose a los cambios en la demanda y al nuevo perfil del comprador, Grupo Santa María apuesta por acelerar su crecimiento con una estrategia basada en la diversificación de proyectos, la expansión de su oferta y una mayor presencia en segmentos de vivienda social y de valor medio.

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