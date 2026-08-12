Josh Kushner y Bob Iger están comprando el equipo de baloncesto Los Angeles Lakers por una cifra récord de más de US$ 12,000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

Kushner, socio gerente y cofundador de Thrive Capital, e Iger, exdirector ejecutivo de Walt Disney Co., habían participado en el proceso de expansión de la NBA en Las Vegas, pero cambiaron de rumbo para presentar una oferta por los Lakers al financista Mark Walter.

Walter adquirió el año pasado una participación mayoritaria en el equipo a la familia Buss. ESPN informó antes sobre el acuerdo.

“Como aficionados de toda la vida a la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de asumir la responsabilidad de los Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más emblemáticas del mundo”, escribieron Iger y Kushner en un comunicado.

“Sentimos un enorme respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss. Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles”, agregaron.

Iger dejó antes este año la dirección de Disney, empresa matriz de ESPN. Él y su esposa, Willow Bay, habían adquirido previamente el control del equipo de fútbol femenino Angel City FC en 2024.

“Es asombroso por el monto y la magnitud de la operación”, dijo Lee Berke, director ejecutivo de la consultora de medios deportivos LHB Sports, Entertainment & Media. “Si yo fuera un equipo de la NBA, estaría encantado”.