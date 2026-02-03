Walt Disney anunció este martes el nombramiento de Josh D’Amaro como su próximo director ejecutivo, quien asumirá el cargo el próximo 18 de marzo, fecha en la que sucederá a Bob Iger, que ha estado al frente de la compañía de 2005 a 2020 y de nuevo desde 2022.

“Josh D’Amaro posee esa rara combinación de liderazgo e innovación, una visión estratégica para las oportunidades de crecimiento y una profunda pasión por la marca Disney y su gente, lo que lo convierte en la persona idónea para tomar las riendas como el próximo director ejecutivo de Disney”, anota en un comunicado James Gorman , presidente de la Junta Directiva de Walt Disney.

Por su parte, Iger describió a D’Amaro como “un líder excepcional y la persona adecuada para convertirse en el próximo director ejecutivo”.

D’Amaro, de 54 años y con casi tres décadas de trayectoria en la firma, lidera actualmente el segmento más rentable de la empresa, Disney Experiences, que en el año fiscal 2025 generó US$ 36,000 millones en ingresos y cuenta con 185,000 empleados.

El presidente de Walt Disney Parks and Resorts, Josh D'Amaro, llega al pabellón de Sun Valley para la Conferencia Allen & Company Sun Valley el 8 de julio de 2025 en Sun Valley, Idaho. D’Amaro, un veterano de Disney con 28 años en la compañía, asumirá el cargo a partir del 18 de marzo, informó el grupo con sede en Burbank, California, en un comunicado difundido el martes. (Foto de Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

En esta reestructuración de liderazgo, la Junta Directiva también nombró a Dana Walden, actual copresidenta de Disney Entertainment, como presidenta y directora creativa de la compañía.

Walden -figura de gran prestigio en la comunidad creativa de Hollywood- será la encargada de que la expresión artística y la narrativa de la marca se mantengan consistentes en todas las plataformas, incluyendo los servicios de streaming.

Bob Iger, director ejecutivo de Disney. (Foto: Gettys Images)

La decisión, tomada por votación unánime del Consejo de Administración ayer, establece que Iger permanecerá como asesor sénior y miembro de la Junta hasta su jubilación definitiva el 31 de diciembre de 2026, para garantizar una transición ordenada.

D’Amaro fue elegido entre varios candidatos internos que estaban en línea para suceder a Iger. Entre ellos figuraban la misma Dana Walden, copresidenta de entretenimiento y responsable de televisión; Alan Bergman, también copresidente de entretenimiento y jefe de cine; y Jimmy Pitaro, presidente de ESPN.

Elaborado con información de EFE y Bloomberg