El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana comienza a mostrar señales de una transformación en su patrón de crecimiento. Aunque Lima Oeste, que comprende a distritos como Miraflores, San Isidro y Surco, continúa concentrando la mayor cantidad de proyectos residenciales, nuevas zonas de la capital ganan protagonismo a través de desarrollos de mayor escala que están modificando la distribución de la oferta habitacional en volumen de viviendas.

Según un análisis realizado por el equipo de Estudios Geoanalíticos de Equifax, actualmente Lima Metropolitana registra 757 proyectos inmobiliarios que contemplan la construcción de 92,458 viviendas. La mayor actividad continúa concentrándose en Lima Oeste, que reúne 610 proyectos, equivalentes al 81% del total identificado en la ciudad.

Sin embargo, esta concentración de proyectos no se traduce de manera proporcional en la oferta de unidades de viviendas. Lima Oeste tiene ocho de cada 10 desarrollos inmobiliarios, pero representa el 60% de las unidades proyectadas. El resto de zonas de Lima Metropolitana, conformado por Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Callao, acumula una participación menor en número de proyectos, pero una proporción mayor de viviendas.

Dicha diferencia refleja un cambio en la forma en cual la capital está creciendo. En lugar de depender únicamente de la expansión en áreas urbanas ya consolidadas, el desarrollo inmobiliario comienza a orientarse hacia otras zonas que ya cuentan con infraestructura, servicios, comercio y mejores niveles de conectividad, impulsando procesos de densificación en distintos sectores de la ciudad.

La expansión inmobiliaria en Lima ya no responde únicamente al crecimiento horizontal de la ciudad, sino también a procesos de densificación en nuevas zonas. (Foto: GEC).

Nuevos proyectos inmobiliarios con mayor demanda

El panorama del mercado inmobiliario también evidencia la coexistencia de dos modelos. Por un lado, distritos como Miraflores mantienen una dinámica basada en proyectos de menor escala. El distrito registra 118 desarrollos que suman 8,684 viviendas proyectadas, lo que equivale a un promedio cercano a 74 unidades por proyecto.

Por otro lado, empiezan a ganar espacio los desarrollos residenciales de alta densidad. Uno de los casos más representativos ocurre en el Rímac, donde apenas dos proyectos concentran 5,184 viviendas proyectadas, con un promedio cercano a 2,600 unidades por desarrollo. Esta tendencia refleja la aparición de megaproyectos capaces de incorporar miles de viviendas en una sola intervención urbana.

Un comportamiento similar se observa en Lima Norte. En San Martín de Porres, cinco proyectos reúnen 5,620 viviendas proyectadas, superando las 1,100 unidades por desarrollo. Estas edificaciones muestran cómo determinados distritos comienzan a posicionarse como nuevos polos de crecimiento residencial dentro de la capital.

Lima Centro concentra el 21% de las viviendas proyectadas en la capital pese a representar solo el 9% de los proyectos inmobiliarios, lo que evidencia una mayor densidad en sus desarrollos. (Foto: GEC).

Desarrollo inmobiliario en Lima Centro

El avance de las iniciativas fuera de Lima Oeste también se refleja en el desempeño de Lima Centro. La zona concentra actualmente 70 proyectos y 19,510 viviendas proyectadas, lo que representa el 21% de toda la oferta habitacional prevista en Lima Metropolitana. Distritos como Lima Cercado y el Rímac destacan entre los principales receptores de nuevas inversiones residenciales.

De acuerdo con Equifax, esta transformación responde a la creciente demanda por viviendas mejor conectadas y al encarecimiento del suelo en distritos de Lima Oeste como San Miguel y Jesús María, factores que vienen impulsando el desarrollo de proyectos de alta densidad en otras zonas de la capital. En este contexto, Lima Centro y Lima Norte se consolidan como nuevos polos de crecimiento inmobiliario.