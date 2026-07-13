El distrito de Miraflores tiene una extensión de 9.6 km2. Foto: GEC.
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José Carlos Reyes Leyva
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La Municipalidad de Miraflores publicó a fines de junio un proyecto de ordenanza, el cual modificará los parámetros de edificación de las viviendas (Resolución de Alcaldía Nº 092-2026-A/MM). La próxima normativa permitirá construir inmuebles de menor dimensión, según los parámetros fijados en las distintas zonas en que se divide el distrito.

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