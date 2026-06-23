En agosto del 2024, la Municipalidad Distrital de Surquillo clausuró este establecimiento, principalmente, por problemas en su infraestructura, lo cual generaba un serio riesgo para sus más de 100 locatarios y cientos de visitantes diarios. Desde aquel entonces, el centro de abastos ha permanecido cerrado; en tanto, varios de los comerciantes han continuado sus ventas de manera temporal en zonas aledañas al recinto.

Cintia Loayza, alcaldesa de Surquillo, en diálogo con Gestión, señaló que la obra de reestructuración del mercado demanda de un presupuesto total que supera los S/ 12 millones y que deberá realizarse a lo largo de tres etapas. De momento, la primera etapa atendería lo más crítico de la infraestructura, que alude a la construcción de zapatas y el reforzamiento de placas, inicialmente, en el primer piso.

“Ahora, estamos presupuestalmente preparados con un fondo intangible de S/ 1,900,000 para iniciar la primera etapa, mientras que el otro año con un saldo proyectado, se podría empezar el acondicionamiento técnico de la edificación, que incluye sanitarios, conexiones eléctricas, sistema contra incendios, entre otras mejoras”, explicó la burgomaestre.

Infraestructura del centro de abastos se encuentra muy deteriorada, señaló Loayza. (Foto: Municipalidad Distrital de Surquillo)

Loayza detalló que los fondos que respaldarán las mejoras en el mercado provienen de alrededor de 70 de los aproximadamente 150 comerciantes que albergaba este mercado. Estos locatarios regularizaron sus rentas de los últimos 10 años ante la comuna de Surquillo para la refacción del establecimiento.

“No tenemos evidencia ni registro de que las gestiones municipales anteriores hayan cobrado alquileres a los comerciantes; ello, pese a que los vendedores aseguran que sí pagaron. Cuando ingresó esta administración municipal se realizó las tasaciones y estudios y con aquellos comerciantes que sí han reconocido la deuda se ha logrado recaudar este S/ 1,900,000“, expresó la autoridad.

Cerca de 70 comerciantes del Mercado N° 1 de Surquillo han regularizado alquileres de los últimos 10 años. (Foto: Municipalidad Distrital de Surquillo)

¿Cuál es el entrampamiento?

La alcaldesa de Surquillo señaló que, según cronograma, de iniciarse la primera etapa este 2026, a mediados del próximo año ya se podría reabrir el mercado; sin embargo, pese a contarse ahora con el presupuesto surge un inconveniente en cuanto a la competencia para realizar la obra.

“Nosotros no somos titulares de la propiedad, pues la Municipalidad de Miraflores figura como dueño. Eso es una limitante y el único documento que nos puede facilitar las cosas es un convenio interinstitucional donde la comuna miraflorina nos autorice a ejecutar la obra. El concejo de ese distrito tiene la responsabilidad penal de mitigar el riesgo alto que representa la infraestructura del mercado, a través de la autorización para la intervención en obra, beneficiando a la población en general, sin que ello signifique que nos dará la propiedad”, manifestó.

La burgomaestre reconoció la titularidad de la comuna de Miraflores sobre el Mercado N° 1, entendiéndose que en 1949 Surquillo se desprende de territorio miraflorino. “No obstante, somos competentes porque tenemos al mercado dentro de nuestra jurisdicción y a lo largo de todos estos años se ha mantenido la limpieza, seguridad y demás beneficios, con los impuestos de los vecinos surquillanos”, replicó Loayza.

Por su parte, el alcalde distrital de Miraflores, Carlos Canales, en declaraciones a otro medio, descartó cualquier solicitud de convenio con la municipalidad de Surquillo, dado que, según dijo, dicha comuna mantendría intenciones de apropiarse del mercado.

“Ellos siguen haciendo acciones judiciales e inscripciones administrativas pretendiendo apoderarse del mercado que es de propiedad de Miraflores. Han querido registrar la propiedad a nombre de la Municipalidad de Surquillo y la Sunarp lo ha rechazado; también han ido a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y han ratificado la titularidad de Miraflores. Adicionalmente, hay tres procesos pendientes, ¿cómo sentarse a conversar con una persona que pretende adueñarse de un bien que no es suyo? Hace más de un año, le hemos propuesto que Surquillo adquiera el financiamiento y compre el mercado", afirmó el burgomaestre.

En enero último, trascendió una pretensión de venta por parte de la Municipalidad de Miraflores con respecto al Mercado N° 1 de Surquillo por US$ 12 millones.

Mercado N° 1 de Surquillo tiene más de 3,000 m2. (Foto: Municipalidad Distrital de Surquillo)