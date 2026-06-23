Mercado N° 1 se encuentra clausurado desde agosto del 2024. (Foto: Municipalidad Distrital de Surquillo)
Mercado N° 1 se encuentra clausurado desde agosto del 2024. (Foto: Municipalidad Distrital de Surquillo)
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Mayumi García
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Con un extenso legado histórico que envuelve sus más de 80 años de creación, el Mercado N° 1 de Surquillo se encuentra envuelto desde hace meses en un conflicto entre la comuna del mismo nombre y la Municipalidad Distrital de Miraflores; ello, en medio de un periodo de inactividad del centro de abastos de más de 3,000 metros cuadrados (m2). Hoy, la posibilidad de iniciar algunas obras que lleven, finalmente, a la reapertura del recinto de aproximadamente 300 puestos toman fuerza, ¿pero qué detiene el proyecto?

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