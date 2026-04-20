Desde las 8:30 am de este lunes 20 de abril se registra una fuga de gas natural a la altura de la cuadra 51 de la avenida República de Panamá, en Surquillo.

Se han desplegado 8 unidades de Bomberos Voluntarios para atender la emergencia, la cual se generó tras la rotura de un tubo de Cálidda al interior de un recinto donde se realizan obras de construcción de un proyecto inmobiliario.

Según Cálidda, un personal especializado se encuentra en la zona de la emergencia para atender la fuga de gas. “El gas natural es un combustible seguro; al ser más liviano que el aire, ante una eventual fuga se disipa rápidamente en el ambiente”, indicaron.

En tanto, el Osinergmin señaló que están supervisando las labores de Cálidda y que se cortó el suministro de gas en la zona para evitar riesgos en la ciudadanía.

Actualmente, personal de Cálidda se encuentra en la zona atendiendo la emergencia, junto a unidades de Bomberos Voluntarios. Foto: Captura / Canal N

Vale acotar que la fuga de gas se produce a pocos metros de algunos grifos, por lo que las autoridades del orden han optado por restringir el paso vehicular y peatonal.

“Los grifos aledaños no han sido afectados y han suspendido la atención como medida de seguridad”, indicó el Osinergmin.