Fuga de gas en Surquillo hoy tras rotura de tubería de Cálidda. Se interrumpió el paso vehicular a la altura de la cuadra 51 de la avenida República de Panamá. Foto: Jesús Saucedo | @photo.gec
Fuga de gas en Surquillo hoy tras rotura de tubería de Cálidda. Se interrumpió el paso vehicular a la altura de la cuadra 51 de la avenida República de Panamá. Foto: Jesús Saucedo | @photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Desde las 8:30 am de este lunes 20 de abril se registra una a la altura de la cuadra 51 de la avenida República de Panamá, en Surquillo.

Se han desplegado 8 unidades de Bomberos Voluntarios para atender la emergencia, la cual se generó tras la rotura de un tubo de Cálidda al interior de un recinto donde se realizan obras de construcción de un proyecto inmobiliario.

Según Cálidda, un personal especializado se encuentra en la zona de la emergencia para atender la fuga de gas. ; al ser más liviano que el aire, ante una eventual fuga se disipa rápidamente en el ambiente”, indicaron.

LEA TAMBIÉN: Gas natural y elecciones: solo 10 candidatos tienen medidas para evitar una crisis, ¿cuáles?

En tanto, el Osinergmin señaló que están supervisando las labores de Cálidda y que se cortó el suministro de gas en la zona para evitar riesgos en la ciudadanía.

Actualmente, personal de Cálidda se encuentra en la zona atendiendo la emergencia, junto a unidades de Bomberos Voluntarios. Foto: Captura / Canal N
Actualmente, personal de Cálidda se encuentra en la zona atendiendo la emergencia, junto a unidades de Bomberos Voluntarios. Foto: Captura / Canal N

Vale acotar que, por lo que las autoridades del orden han optado por restringir el paso vehicular y peatonal.

LEA TAMBIÉN: ¿Fuerza mayor o falla del sistema? Crisis del gas reabre dudas y TGP pide plazo para sustentar

“Los grifos aledaños no han sido afectados y han suspendido la atención como medida de seguridad”, indicó el Osinergmin.

Se reporta fuga de gas cerca del grifo Primax y obras de construcción en la avenida República de Panamá- Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
Se reporta fuga de gas cerca del grifo Primax y obras de construcción en la avenida República de Panamá- Foto: Jesús Saucedo @photo.gec

TE PUEDE INTERESAR

Advierten riesgo de fuga de gas en cocinas Frigidaire de Electrolux
Fiscalía inició investigación preliminar a TGP ante fuga de gas en Cusco
Empresas industriales golpeadas por crisis del gas: 25% fueron afectadas significativamente
Tras golpe de El Niño y crisis del gas en verano, ¿Perú puede esperar giro en próximos 3 meses?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.