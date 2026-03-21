El proveedor dispuso que se reemplace inmediatamente el quemador del horno por otro componente fabricado con un material distinto. Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg
El proveedor dispuso que se reemplace inmediatamente el quemador del horno por otro componente fabricado con un material distinto. Foto: Betty Laura Zapata/Bloomberg
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Redacción Gestión
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El Indecopi advirtió que 16 cocinas de la marca Frigidaire podrían tener fallas en el quemador del horno,

A detalle, se trata de los modelos Frigidaire PCFG3080AF y GCRG3060BD, fabricados en Estados Unidos el año pasado, y que pertenecen a la empresa Electrolux.

Según la firma, este problema podría ocasionar que el horno se encienda lentamente. “Esto puede causar olor a gas, una llama no visible o incluso una posible fuga de gas, lo que representa un riesgo para la seguridad de las personas“, añadieron.

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De esa manera, el proveedor dispuso que se reemplace inmediatamente el quemador del horno por otro componente fabricado con un material distinto, incluso si la cocina no presenta fallas.

El Indecopi aclaró que se coordinó con Hiraoka, el importador y comercializador de las cocinas Frigidaire, para que

Indecopi alerta que cocinas de Frigidaire presentan riesgo de fuga de gas. Foto: Indecopi
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