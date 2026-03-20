Lima, capital del Perú, ha sido incluida en la lista de las 50 mejores ciudades del mundo en 2026, elaborada por la plataforma especializada en viajes Time Out, en colaboración con la firma Intrepid Travel.

El ranking se construyó a partir de la opinión de más de 24,000 personas en 150 ciudades a nivel global, complementada con la evaluación de más de 100 expertos de Time Out, informó la publicación.

Entre los criterios considerados figuran la asequibilidad, el nivel de felicidad de los residentes, el acceso a la cultura, la calidad de la vida nocturna, la gastronomía y, este año, aspectos vinculados al sentido de comunidad, el amor y el romance.

De acuerdo con la clasificación, Lima se ubica en el puesto 36 del listado global, lo cual la consolida como uno de los destinos más atractivos de la región.

El editor alemán especializado en viajes y cultura, Friedrich Reip, comenta en la publicación que uno de los principales atributos de la capital peruana es su oferta gastronómica. “Tenemos la mejor gastronomía del mundo y lo sabemos. Si bien la increíblemente rica diversidad culinaria de Perú no se limita a su capital, es en Lima donde convergen estas tradiciones, ya que personas de todas las provincias llegan aquí”.

El especialista también destacó otros elementos emblemáticos de la ciudad, como los acantilados de la Costa Verde frente al océano Pacífico y la presencia de alrededor de 400 huacas, templos prehispánicos que forman parte del patrimonio cultural de la capital.

No obstante, subrayó que la esencia de Lima radica en su cocina, considerada uno de los principales atractivos para visitantes nacionales y extranjeros.

Cabe señalar que el ranking de las 50 mejores ciudades es encabezada por Melbourne, Australia, y en el puesto 50 está Bogotá, Colombia.

En el 2024, Taste Atlas, el mapa de las comidas más afamado internacionalmente, eligió a Lima como la decimoquinta ciudad con la mejor gastronomía del mundo, donde los comensales pueden deleitarse de una amplia variedad de platillos típicos.

Los deliciosos lomo saltado y arroz chaufa, por ejemplo, se han ubicado entre los diez primeros puestos de una lista de los 50 mejores platos salteados del mundo, elaborada por el mismo portal culinario.