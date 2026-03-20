Lima Metropolitana registrará un otoño con temperaturas ligeramente más cálidas de lo habitual, con valores que podrían superar los 29 °C durante las primeras semanas de la estación, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

En los distritos cercanos al litoral las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 25 °C, mientras que en las zonas alejadas del mar se ubicarán entre 16 °C y 27 °C, informó el Senamhi al iniciarse el otoño hoy viernes 20 de abril a las 09:46 horas.

Los especialistas en meteorología no descartaron días y noches cálidos en el inicio del otoño, así como la ocurrencia de lluvias ligeras y dispersas, especialmente hacia finales de marzo.

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De acuerdo con Senamhi, en la costa centro (Lima) y sur se prevé la presencia de neblina y cielo nublado durante las madrugadas y primeras horas de la mañana. Estas condiciones tenderán a cambiar hacia cielos con escasa nubosidad al mediodía, mientras que por las tardes y noches volvería a predominar la nubosidad, situación que podría extenderse hasta la primera semana de abril.

El Senamhi indicó que estas condiciones se presentan en un contexto de desarrollo del fenómeno de El Niño Costero, que influirá en el comportamiento climático durante la presente estación.

Costa norte y centro

En la costa norte -que comprende Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad- se esperan temperaturas superiores a lo normal durante el otoño. En tanto, en la costa centro y sur, que incluye Áncash, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, los valores térmicos oscilarán entre normales y por encima de su rango habitual.

Lluvias a nivel nacional

Para el trimestre abril-junio, se prevén lluvias entre normales y superiores a lo habitual en la costa norte, así como en la sierra norte occidental, la sierra centro oriental y la Amazonía central y norte.

En contraste, la sierra sur occidental presentaría precipitaciones entre normales e inferiores a lo normal, mientras que en el resto del país predominarían condiciones dentro de sus rangos climáticos habituales.

Radiación UV

Durante el otoño se registrarán niveles de radiación ultravioleta entre “moderado” y “extremadamente alto” en todo el país. En la costa, los índices oscilarán entre 3 y 12; en la región andina, entre 6 y 15; y en la selva, entre 3 y 10, lo que representa riesgos para la salud si no se adoptan medidas de protección.