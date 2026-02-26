Lima soportó temperatura no registrada en casi 30 años. (Foto: Andina)
reportó el martes una temperatura una máxima de 34.5 °C, la más alta de lo que va del verano 2026 y un valor que no se veía desde hace casi 30 años.

La entidad precisó que Lima no soportaba una temperatura tan elevada desde el verano de 1998, año asociado a un evento El Niño extraordinario.

Ante esta situación,

En otra publicación, el organismo reportó que, en la madrugada, el distrito de Carabayllo registró temperaturas cercanas a 27 °C, acompañadas de una fuerte sensación de bochorno.

Además, otras estaciones de Lima y Callao registraron entre 23 °C y 26 °C entre las 2:00 y las 4:00 a. m., según la entidad

Cabe recordar que

El Senamhi indicó que estaciones de Lima y Callao registraron entre 23 °C y 26 °C de temperatura. (Foto: Andina)
El Senamhi indicó que estaciones de Lima y Callao registraron entre 23 °C y 26 °C de temperatura. (Foto: Andina)

