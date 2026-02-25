De acuerdo con la hipótesis fiscal, Cruces Ordinola habría liderado una presunta organización criminal que operaba dentro del Gobierno Regional de Tumbes. Foto: Difusión.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Cruces Ordinola habría liderado una presunta organización criminal que operaba dentro del Gobierno Regional de Tumbes. Foto: Difusión.
Redacción Gestión
El ordenó 24 meses de prisión preventiva contra el gobernador regional de Tumbes, , en el marco de una investigación por el presunto delito de lavado de activos vinculado a actos de corrupción en su gestión.

La medida fue impuesta por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, a cargo del juez Derby Quezada Blanco, quien acogió parcialmente el pedido del Ministerio Público. La Fiscalía había solicitado 36 meses de prisión preventiva para todos los investigados, pero el despacho judicial decidió reducir el plazo y aplicarlo únicamente a la máxima autoridad regional.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Cruces Ordinola habría liderado una presunta organización criminal que operaba dentro del Gobierno Regional de Tumbes. Esta red, según la investigación, habría exigido pagos irregulares a cambio de la adjudicación de obras y servicios, recursos que luego habrían sido canalizados para un supuesto enriquecimiento ilícito.

En la misma resolución, el juzgado dispuso que los otros implicados —Zoila Rosa Cuellar Garay, Luis Antonio Peña Alburquerque y Carmen Inés Guerrero Jaime— continúen el proceso en libertad, aunque deberán cumplir reglas de conducta y pagar cauciones económicas mientras avanzan las diligencias fiscales.

Tras conocerse el adelanto del fallo, la defensa del gobernador anunció que apelará la medida en los próximos días. Mientras tanto, Cruces Ordinola será internado en el establecimiento penitenciario de Puerto Pizarro, bajo resguardo de seguridad, mientras se desarrolla la investigación preparatoria.

